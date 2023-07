"Wiedźmin": 3. sezon, 2. część - Netflix pokazał zwiastun. Będzie jatka

"Wiedźmin" - zwiastun nowych odcinków

Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.Będzie to ostatni sezon z udziałem. W kolejnych w tytułowej roli zastąpi go– mówi autorka serialu Lauren Hissrich Hissrich zapowiedziała również, że trzeci sezon " Wiedźmina " będzie w dużym stopniu bazował na drugim tomie sagi Andrzeja Sapkowskiego pt. "Czas pogardy".- przyznała producentka -