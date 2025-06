To będzie hit! Powstaje filmowa biografia Scorpions

"Wind of Change": kto zagra członków zespołu?

Sercem filmu ma być tytułowa piosenka Scorpionsów "Wind of Change", która stała się ścieżką dźwiękową końca zimnej wojny, symbolizując nadzieję, pokój i jedność. Dzięki swojej muzyce autorzy takich przebojów jak "Rock You Like a Hurricane" czy "Still Loving You" pomogli zbudować most porozumienia między Wschodem a Zachodem. Dreymon wcieli się w gitarzystę Rudolfa Schenkera Trepte zagra wokalistę Klausa Meine Speleers wystąpi jako Matthias Jabs , a Field - jako perkusista Herman Rarebell. Westowi przypadła rola menedżera Scorpions, Doca McGhee. Z kolei Kross wcieli się w Andreja – uwięzionego po drugiej stronie muru berlińskiego przyjaciela zespołu.- mówi producent filmu Ali Afshar, założyciel i prezes firmy ESX Entertainment - Scorpions sprzedali na całym świecie 110 milionów płyt, co czyni ich jednym z największych towarów eksportowych niemieckiej popkultury. Ich przeboje cieszą się ogromną popularnością także dzisiaj w epoce serwisów streamingowych - na Spotify "Wind of Change" zbliża się do miliarda odtworzeń.Premiera "Wind of Change" jeszcze w tym roku.