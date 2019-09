"Wybrzeże Moskitów" zostanie odświeżone. Jako serial

Apple wyprodukuje na potrzeby swojej platformy serial. Będzie to ekranizacja powieści Paula Therouxa , która doczekała się w 1986 roku wersji kinowej -Gwiazdą nowej wersji będzie Justin Theroux ). Prowadzącym serialu został Neil Cross ).Bohaterem opowieści jest Allie Fox - samouk, wynalazca, człowiek wszystkowiedzący i jednocześnie głęboko przekonany o tym, że Ameryka stoi u progu zagłady. Pewnego dnia postanawia wraz z całą rodziną wyjechać do Ameryki Środkowej, by tam w tropikalnej dżungli Nikaragui stworzyć idealną społeczność. Ofiarą eksperymentu pada jego rodzina, której miłość w ostateczności przeradza się w nienawiść. Również pomysły Foxa obracają się przeciw niemu.