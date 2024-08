Ale jaja! "Jaja w tropikach" powrócą? Downey jr, Cruise i Theroux są za

"Jaja w tropikach" – film, który dziś by już nie powstał

Robert Downey jr w "Jajach w tropikach"

"Jaja w tropikach" – przypomnijmy fabułę i zwiastun

Biorąc pod uwagę, jak bardzo zmieniły się czasy i standardy dopuszczalne w kinie mainstreamowym w ostatnich latach, trudno sobie wyobrazić, jak druga część " Jaj w tropikach " miała by wyglądać. Prawdopodobnie musiałaby pójść zupełnie inną drogą, bo film z 2008 roku – z Robertem Downeyem jr z pomalowaną na czarno twarzą na czele – oglądany dziś może wzbudzać dużo kontrowersji. I to, co bawiło jeszcze kilkanaście lat temu, obecnie może wywoływać dyskomfort i zakłopotanie.Sam Downey jr zapytany współcześnie o ocenę swojej roli sprzed lat, powiedział, że negatywną falę komentarzy na temat jego Lazarusa należy zrzucić na. Dodał też, żeBen Stiller natomiast odmówił w zeszłym roku przeprosin na film. Powiedział wówczas, że. Czy ponownie stanie więc za kamerą?Choć Theroux zapewnił, że już myśli o fabule, jak na razie projekt jest ściśle tajny.To historia grupy egocentrycznych aktorów, zaangażowanych, żeby nakręcić najlepszy w historii kina film wojenny. Rosnące w zastraszającym tempie koszty oraz kaprysy gwiazdorów grożą wstrzymaniem produkcji. Sfrustrowany reżyser chwyta się więc ostatniej deski ratunku – wysyła ekipę filmową w dzikie tereny południowo-wschodniej Azji, by film zyskał realizm partyzanckich podchodów.