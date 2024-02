"X", "Pearl", "MaXXXine" oraz..? Ti West ma już pomysł

Ti West o powrocie do świata "X"

O czym opowie "MaXXXine"?

"Krwawa gadka": "X" i "Pearl"















W rozmowie z podcastem What's Under The Bed reżyser Ti West zdradził, żeJaki? Tego niestety nie zdradził, żeby "nie zapeszać" przed premierą swojej nowej produkcji. Zapewnił jednak, że"Mam jeden dziwaczny pomysł. Musiałbym go naprawdę dobrze wyjaśnić, żebyście zrozumieli. Ale żeby doszło to do skutku, muszę przestać myśleć o " MaXXXine ", która pochłania teraz cały mój czas.Tytułową, aspirującą gwiazdkę porno, poznaliśmy w. Po krwawych wydarzeniach, które rozegrały się na farmie Pearl i jej męża, bohaterka rusza w stronę Los Angeles, gdzie ma nadzieję rozpocząć karierę aktorki. Projekt, podobnie jak dwie poprzednie części trylogii, powstaje dla studia A24., która powróci do swej roli, towarzyszyć będą), Moses Sumney ), Michelle Monaghan ), Bobby Cannavale ), Lily Collins ), Halsey ),) i Kevin Bacon ).W ostatnim odcinku podcastu "Krwawa gadka" Michał Walkiewicz wziął pod lupę " X " i " Pearl " z 2022 roku - dwa szlagiery studia A24 z Mią Goth w reżyserii Ti Westa i, jak przekonuje, najlepsze filmy (nie tylko horrory) minionego roku. Filmy o obsesji, chorobliwej ambicji, starości i, oczywiście, o seksie. Smacznego!