Horror "X" od studia A24 już w kinach!

Oryginalny, przyprawiający o dreszcze i pełen zwrotów akcji najnowszy film od studia A24, które dało nam m.in. "Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień". Mistrzowski horror Ti Westa o młodych filmowcach, którzy w domu na odludziu muszą zmierzyć się z ekscentrycznymi gospodarzami i z przerażającymi wydarzeniami, których nie było w scenariuszu...

O filmie

W rolach głównych: Mia Goth (" Suspiria ", " Nimfomanka "), Jenna Ortega (" Krzyk ", " Naznaczony ") i Scott Mescudi , znany jako raper Kid Cudi.Grupa początkujących filmowców udaje się do domu na odludziu w Teksasie, by nakręcić tam swój sekretny film. Starsi, ekscentryczni gospodarze, którzy wynajmują im posiadłość, szybko zaczynają się interesować swoimi gośćmi i wkrótce ich podejrzana ciekawość przybiera drastyczny obrót.Najnowszy film Ti Westa stworzony we współpracy ze studiem A24, po swojej światowej premierze wywołał falę zachwytu wśród krytyków, uzyskując aż 96% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.napisał Joshua Rothkopf z Entertainment Weekly, a wtórowali mu m.in. Samantha Ibrahim z New York Post: () i Richard Roeper z Chicago Sun Times (). Ti West zdradził w jednym z wywiadów, że już pracuje nad prequelem filmu " X ", w którym także zobaczymy aktorkę Mię Goth X " w dystrybucji M2 Films już na ekranach kin.