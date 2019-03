"X-Men: Mroczna Phoenix" jednak trafi do kin

Od środy 20th Century Fox jest już oficjalnie częścią koncernu Disneya. Jednak los wielu produkcji studia wciąż pozostaje nieznany. Fanów szczególnie interesują już zrealizowane widowiska na podstawie komiksów Marvela:Jak podaje The Hollywood Reporter,trafi do kin. Premiera widowiska była kilkakrotnie przekładana. Produkcja borykała się z poważnymi problemami. Pokazy testowe nie wypadły najlepiej. Mimo to obraz mamy zobaczyć na początku czerwca.Inaczej ma się sytuacja z nakręconym już dawno temu filmem. Ten projekt również miał trafić do poprawki, ale zmieniające całość dokrętki nigdy nie doszły do skutku. Ostatecznie Fox ustalił datę premiery na początek sierpnia. Portal The Hollywood Reporter sugeruje jednak, że filmu w kinach nigdy nie zobaczymy.Nie jest to zupełnie nowa informacja. O tym, że film trafi do kosza lub być może zostanie pokazany na którejś z platform (Disney ma 60% udziałów w Hulu, szykuje też własną platformę Disney+) mówi się od dłuższego czasu.The Hollywood Reporter twierdzi też, że wszystkie plany produkcyjne na najbliższe kilka lat są już nieaktualne.- o tych filmach możemy zapomnieć. Jedynym, który ma szanse na kolejny film, jest Deadpool, którego podobizna pojawiła się już na oficjalnej grafice Disneya na stronie koncernu.