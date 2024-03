W końcu! Wkrótce ruszą zdjęcia do "Zwyczajnej przysługi 2"

Zdjęcia do "Zwyczajnej przysługi 2" już w kwietniu

Zwiastun filmu "Zwyczajna przysługa"

Jak donosi portal Production List,Za kamerą ponownie stanie. Scenariusz przygotowała, czyli autorka fabuły oryginału. W obsadzie są też obie gwiazdy, czyliSzczegóły fabuły nie są na razie znane.Główna bohaterka Stephanie ( Kendrick ) jest uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily ( Lively ) to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże się jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce.