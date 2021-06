Światowa premiera filmu "Diuna" na festiwalu w Wenecji

To już pewne: " Diuna Denisa Villeneuve'a będzie miała swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji. Uroczysty pokaz jednego z bardziej wyczekiwanych filmów tego roku odbędzie się 3 września. Dwa tygodnie później ekranizacja kultowej powieści science fiction Franka Herberta zadebiutuje w polskich kinach. Diuna " to kolejna duża produkcja wytwórni Warner Bros, która rozpocznie marsz przez ekrany od premiery na Lido. W poprzednich latach studio pokazało na festiwalu w Wenecji m.in. " Grawitację ", " Narodziny gwiazdy " oraz " Jokera ". Wszystkie filmy okazały się później wielkimi sukcesami kasowymi i artystycznymi.Akcja " Diuny " rozgrywa się w dalekiej przyszłości. Pustynna planeta Arrakis, zwana także Diuną, jest jedynym miejscem we wszechświecie skąd wydobywa się melanż - cenną substancję, która nie tylko przedłuża życie, ale również pozwala na podróże międzygwiezdne i zaglądanie w przyszłość. Z rozkazu imperatora Shaddama IV Diuna zostaje oddana w lenno szlachetnemu rodowi Atrydów. Na Arrakis przybywa książę Leto Atryda, lady Jessika oraz ich syn, Paul. Nikczemny ród Harkonnenów nie zamierza jednak oddać tak łatwo planety swoim wrogom. Bo kto włada Diuną, ten włada całym wszechświatem.W obsadzie filmu " Diuna " znaleźli się m.in. Timothée Chalamet Pełny program tegorocznego festiwalu w Wenecji zostanie ogłoszony w przyszłym miesiącu. O tym, jaki film zdobędzie Złotego Lwa, zadecyduje jury pod przewodnictwem Bonga Joon-ho . Impreza odbędzie się w dniach 1-11 września.