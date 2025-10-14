"The Blood of Dawnwalker" z polskim dubbingiem na PGA!

Tegoroczne Poznań Game Arena zapowiada się wyjątkowo ekscytująco dla fanów gier Bandai Namco. Wydawca, we współpracy z Cenegą, po raz kolejny przygotował swoje stoisko, a główną atrakcją będzie pierwsza publiczna prezentacja "The Blood of Dawnwalker" z polskim dubbingiem.
W dniach 24-26 października w pawilonie 5 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedzający będą mogli zagrać w dwa tytuły: "Little Nightmares III
", "Towa and the Guardians of the Sacred Tree
". Największym wydarzeniem będzie jednak pokaz "The Blood of Dawnwalker
", który po raz pierwszy zostanie zaprezentowany z polskim dubbingiem. Jak przystało na rodzimą produkcję, Rebel Wolves przygotowało specjalną wersję demonstracyjną w języku polskim, stworzoną właśnie z myślą o uczestnikach PGA. Na stoisku pojawią się również członkowie zespołu deweloperskiego, z którymi będzie można przybić piątkę i porozmawiać o grze, a także cosplayerzy wcielający się w postacie Bakira, Xanthe i Ambrusa. Nie zabraknie też gadżetów i pamiątek dla fanów.
Co zobaczymy na stoisku Bandai Namco?
— "The Blood of Dawnwalker
" (przedpremierowo)
Gra przeniesie nas do XIV-wiecznej Europy, w okolice Karpat, gdzie wcielimy się w Coena — młodzieńca przemienionego w wampira zwanego Dawnwalkerem. W otwartym świecie pełnym mroku i moralnych wyborów będziemy walczyć o swoje człowieczeństwo i los rodziny. Produkcja łączy elementy RPG i akcji, a każdy wybór wpływa na dalszy rozwój fabuły.
— "Little Nightmares III
"
Kolejna odsłona kultowej serii horrorów, tym razem z dwiema grywalnymi postaciami — Low i Alone. Gracze będą mogli wspólnie przemierzać przerażający świat koszmarów, wykorzystując unikalne przedmioty i umiejętności, by przetrwać.
— "Towa and the Guardians of the Sacred Tree
"
Mistyczna przygoda typu roguelite, w której jako Towa poprowadzimy strażników świętego drzewa w walce przeciwko siłom Magatsu. Gra stawia na budowanie relacji, ulepszanie broni i moralne wybory, które zdecydują o losie świata.
Zobacz zwiastun "The Blood of Dawnwalker"