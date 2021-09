125 lat kina w Polsce podczas 14.Mastercard OFF CAMERA

Pierwszy pokaz kinematografu na ziemiach polskich odbył się jesienią 1896 roku w krakowskim Teatrze Miejskim. Dzisiaj to Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Widzowie obejrzeli kilkanaście filmów z atelier braci Lumiere. Po 125 latach kino symbolicznie wraca do Krakowa. W tym samym miejscu – uroczystą galą poświęconą historii kina - zaczyna się 14.Mastercard OFF CAMERA . Święto kina niezależnego potrwa do 12 września.Ponad 300 gości i kilkaset tytułów filmowych, przegląd tego, co w światowym kinie niezależnym najciekawsze, inspirujące rozmowy i ciekawe spotkania. Tak wygląda plan na początek jesieni w filmowym świecie.Organizatorzy przygotowali aż trzy lokacje kina plenerowego: Plac Szczepański, Rynek Podgórski i Plac Wolnica. W programie znalazły się filmy, które skradły serca widzów na całym świecie. Komedia czy dramat? Klasyk a może coś nowego? Głośne tytuły, wzruszające obrazy, znani aktorzy i wiele niespodzianek.Do Krakowa wraca też festiwalowe Kino Samochodowe. Wywołujący ścisk w żołądku " Niedosyt ", nieokiełznana " Czarownica miłości ", duszne " Demony prerii " i postapokaliptyczne " Turbo kid "! To wszystko i wiele więcej będzie można oglądać na parkingu przy Stadionie Miejskim.Przez ponad tydzień, Plac Szczepański stanie się wyjątkową przestrzenią filmowych atrakcji. Konkursy, warsztaty, spotkania z gwiazdami, szokujące metamorfozy oraz szansa na wielką aktorską karierę – to wszystko już od 3 września w Miasteczku Festiwalowym. W otoczeniu zabytkowych kamienic o swojej pracy opowiedzą znane z pierwszych stron gazet gwiazdy. Rozmowy z nimi poprowadzą Alicja Myśliwiec w ramach PlayerSerialcon i Olivier Janiak.Dzięki agencji castingowej OUTSIDE, każdy odwiedzający Miasteczko Filmowe będą mogli spróbować swoich sił w aktorskim fachu. W sobotę 11 września na Placu Szczepańskim będą czekać profesjonalni makijażyści, którzy zadbają o "gwiazdorski" wygląd.Towarzysząca Festiwalowi impreza poświęcona serialom po raz pierwszy zawita na Plac Szczepański. W czasie serialconowych paneli będzie można usłyszeć m.in. o kulisach tworzenia polskiej wersji kultowego " The Office ", rodzimym krajobrazie streamingowym oraz miejscach rozsławionych przez serialowe produkcje. O procesie tworzenia treści audiowizualnych, opowiedzą także prowadzący warsztaty filmowe, które codziennie odbywać się będą w namiocie ProIndustry.Więcej informacji o programie Festiwalu, karnetach i biletach można znaleźć na www.offcamera.pl