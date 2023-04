20. MDAG: Wystartowała sprzedaż biletów

: 18 zł - na seanse od poniedziałku do piątku rozpoczynające się do godz. 16:55. 22 zł – na seanse rozpoczynające się po godz. 16:55 pon-pt oraz w sobotę i niedzielę. Dostępne są także specjalne bilety ulgowe: 15 zł – bilety dla seniorów za okazaniem dowodu uprawniającego do zniżki oraz 15 zł / osoba – bilety dla grup zorganizowanych ze szkół po zgłoszeniu wcześniejszym pod adresem: akademia@againstgravity.pl.Nie zabraknie także popularnych wśród publiczności pakietów - 10+ (w Kinotece) oraz 6+ (w pozostałych warszawskich kinach festiwalowych).Podczas 20. MDAG zostanie zaprezentowanych ponad 180 filmów.Każdy z nas powinien wiedzieć, kim był i czego dokonał Nam June Paik. Jego postać i rola w sztuce i popkulturze wymyka się wszelkim porównaniom!Jak można stworzyć wybitne dzieło filmowe, nie wychodząc z jednego, spowitego parą pomieszczenia?Czy Europejczycy mają prawo sądzić morderców z Afryki?Erik Gandini ("Wideokracja", "Szwedzka teoria miłości") znów zaskakuje podejściem do tematu (który znajdziecie w tytule filmu) i swoim stylem. Film o poszukiwaniu przyszłości*Piękni, młodzi, jakże różniący się od siebie pianiści w drodze na szczyt. Pewna para... jest jak z filmów Wong Kar-Waia.Patrz pozycja nr 1. Dodatkowo dla wszystkich kochających Włochy.Werner H. wśród tych, których kocha najbardziej: kompletnych freaków, którzy tym razem dążą do poznania niepoznawalnego. Film o poszukiwaniu przyszłości*I w końcu powstał film, na który wszyscy czekaliśmy nad Wisłą. Liczę, że wkrótce doczekamy się kolejnych."Matter out of place" to techniczna nazwa rzeczy, która jest nie na swoim miejscu. Świat powoli, po cichutku, osiada w śmieciach. Są wszędzie. Jak się ich pozbywamy? I jak o tym można zrobić ciekawy i miejscami zabawny film? Takie rzeczy potrafi zrobić tylko Nikolaus Geyrhalter. Zdjęcia i dźwięk w tym filmie sprawiają, że Hollywood wysiada.Tytułowa Nikki ma trudne życie z matką, ale pozostaje dzielna. Ten film mógł powstać tylko w tak otwartym społeczeństwie, jak holenderskie. Przy okazji poznajemy, jak wygląda prawdziwy państwowy system wsparcia. Z happy endem.Ajau została rozdzielona z rodziną i z rodzimej Grenlandii wysłana do Danii. Tam straciła swoją kulturę i język. Uciekła do Kanady, gdzie została skolonizowana po raz drugi. I nadal walczy o siebie.Film dokumentalny o wyprawie na wyspę znajdującą się gdzieś w sieci i mającą swoją społeczność, która funkcjonuje w rzeczywistości postapo. Film o poszukiwaniu przyszłości.