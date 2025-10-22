2025 EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Długometrażowych Filmów Dokumentalnych

Prezentujemy skład Konkursu Długometrażowych Filmów Dokumentalnych 33. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE.
Celem konkursu jest docenienie filmu dokumentalnego jako twórczej interpretacji rzeczywistości. Kładąc szczególny nacisk na wizualną i estetyczną stronę dzieła, jury ocenia najlepsze osiągnięcia w sztuce obrazu filmowego, przyznając nagrody najlepszym autorom zdjęć filmów dokumentalnych zakwalifikowanych do konkursu.
"ALL THE MOUNTAINS GIVE"
REŻYSERIA: Arash Rakhsha
ZDJĘCIA: Arash Rakhsha
PRODUKCJA: Big Indie Pictures
KRAJ I ROK: Iran, USA, 2024
Kręcony na przestrzeni sześciu lat film Arasha Rakhshy kreśli intymny portret Hamida i Yasera, dwóch bliskich przyjaciół z kurdyjskiej wioski, skazanych na kolbari, czyli proceder nielegalnego przerzutu nieopodatkowanych artykułów gospodarstwa domowego przez śmiertelnie niebezpieczną granicę między Irakiem a Iranem.
"BAŁTYK
"
REŻYSERIA: Iga Lis
ZDJĘCIA: Kacper Gawron
PRODUKCJA: Ewa Jastrzębska
, Jerzy Kapuściński
, Magdalena Tomanek
KRAJ I ROK: Polska, 2025
W samym sercu Łeby, wśród wiatru, soli i zapachu dymu, Miecia od czterech dekad prowadzi kultową wędzarnię ryb. Jednak nie jest to dla niej tylko biznes – to jej żywioł, powołanie i sens codzienności. Dzięki niej miejsce to stało się lokalną legendą, a ona sama – postacią większą niż życie. Dla wielu mieszkańców to nie tylko sąsiadka czy szefowa – to Królowa Łeby z krwi i kości, z charakterem ostrym jak dym z pieca.
"DEAR TOMORROW"
REŻYSERIA: Kaspar Astrup Schröder
ZDJĘCIA: Kaspar Astrup Schröder
PRODUKCJA: Good Company Pictures, Momento Film, Moolin Production
KRAJ I ROK: Dania, Japonia, Szwecja, 2025
Samotność, która stała się w Japonii problemem ogólnokrajowym, skłoniła rząd do utworzenia Ministerstwa Samotności. "Dear Tomorrow" śledzi losy dwojga ludzi zmagających się z poczuciem izolacji, którzy próbują odzyskać kontrolę nad swoim życiem i pokonać tę współczesną bolączkę, korzystając ze wsparcia wolontariackiego serwisu czatowego, życzliwych znajomych, rządowych inicjatyw, a nawet oswojonych sów domowych.
"IRON WINTER"
REŻYSERIA: Kasimir Burgess
ZDJĘCIA: Benjamin Bryan
PRODUKCJA: Repeater Productions
KRAJ I ROK: Australia, 2025
Batbold, młody mężczyzna mieszkający w odległej mongolskiej dolinie Tsakhir, staje przed największym wyzwaniem swojego dotychczasowego życia: musi ochronić stado tysiąca koni podczas najsurowszej zimy w historii. Doświadczenie to, przez które ważą się losy całej społeczności, stawia bohatera przed wyborem. Musi zdecydować, czy zachować wierność wobec wartości definiujących jego kulturę, czy też porzucić je na rzecz atrakcyjniejszego życia w mieście.
"MESSENGERS"
REŻYSERIA: Jeffrey Zablotny
ZDJĘCIA: Adam Crosby
PRODUKCJA: Trapdoor
KRAJ I ROK: Kanada, 2025
Pełna poetyckiego wyrazu opowieść o trzech podziemnych teleskopach zlokalizowanych w odległych regionach Kanady, Japonii oraz Antarktydy, które ujawniają nową perspektywę poznawania wszechświata. Ukryci głęboko pod ziemią śnimy wraz z nią.
"SILVER
"
REŻYSERIA: Natalia Koniarz
ZDJĘCIA: Stanisław Cuske
PRODUKCJA: Telemark
KRAJ I ROK: Polska, 2025
Silver zabiera nas w samo serce najstarszej kopalni srebra na świecie, położonej w Boliwii. W milczących głębinach ziemi, gdzie panuje ciemność i drży góra, film odsłania nam doświadczenie podziemnego górnictwa w całej jego cielesnej intensywności – oczami nastoletniego chłopca, doświadczonego górnika oraz kobiety górniczki. Tam, gdzie pot miesza się z krwawymi plamami historii, stajemy twarzą w twarz z anatomią kolonialnej, mrocznej przeszłości i nićmi niekończącego się cyklu wyzysku. Ten filmowy zapis wytrwałości i pamięci zaprasza nas do skonfrontowania się z brutalnymi prawdami, które czają się pod powierzchnią naszej zbiorowej świadomości.