Susan Seidelman i Alexandre O. Philippe laureatami Indie Star Awards

Wyznaczają własne ścieżki zamiast kroczyć drogą mainstreamu. Konsekwentnie przełamują bariery – tematyczne, stylistyczne, branżowe. Rozszerzają pola możliwości, wzbogacają filmowy krajobraz – zawsze będąc jednocześnie w zgodzie ze sobą. Indie Star Awards przyznajemy właśnie takim osobowościom – twórcom i twórczyniom, którzy swoim działaniem zmieniają oblicze kina niezależnego. Podczas 16. TAURON American Film Festival (6-11 listopada we Wrocławiu) nagrodę otrzymają Susan Seidelman i Alexandre O. Philippe. Susan Seidelman
to jedna z nielicznych reżyserek, która począwszy od lat 80. z powodzeniem pracowała w zdominowanym przez mężczyzn środowisku, zawsze dbając o to, by kobieca perspektywa nie zostawała pominięta. "Smithereens
" rozwinął przed amerykańskimi filmowcami niezależnymi canneńskie czerwone dywany (debiut Seidelman
był pierwsza produkcją indie biorącą udział w konkursie głównym), "Rozpaczliwie poszukując Susan
" otworzył gatunek buddy movie
na kobiece bohaterki, a "Seks w wielkim mieście
" wpuścił na salony wyemancypowane kobiety.
Przyznanej nagrodzie towarzyszy przegląd twórczości Seidelman
, na którą składają się wybrane filmy pełno- i krótkometrażowe, jak również wyreżyserowane przez nią odcinki wyżej wspomnianego, legendarnego serialu. Zarówno retrospektywą, jak i nagrodą chcemy rzucić światło na jedną z tych reżyserek, które miały odwagę rozpierać się łokciami, stawiać stopę w progu zamykanych przed nimi drzwi, roztrzaskiwać szklane sufity. Seidelman
dołączy do widzów i widzek 16. TAURON American Film Festival
we Wrocławiu, weźmie udział w spotkaniach i udzieli masterclassu. Mecenaską tegorocznej nagrody ISA dla Susan Seidelman
jest Ewa Voelkel, właścicielka i CEO Concordia Design oraz fundatorka Fundacji Voelkel.
Okazji, by porozmawiać z Susan Seidelman
będzie więcej – tych z Was, które i którzy nie będą mogli dołączyć do nas we Wrocławiu, zapraszamy na pokazy "Rozpaczliwie poszukując Susan
" z udziałem reżyserki do Krakowa i Warszawy. Kultową komedię, dzięki współpracy z partnerem retrospektywy, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, zobaczymy 5 listopada o 18:00 w Kinie Iluzjon (spotkanie z twórczynią poprowadzi Patrycja Mucha
), zaś w Krakowie ugościmy Susan 12 listopada o 18:00 w Kinie Pod Baranami (spotkanie poprowadzi Anita Piotrowska). Alexandre O. Philippe
, laureat drugiej Indie Star Award, to stały bywalec American Film Festival
i wyborny dostawca kinofilskiej przyjemności. Jego filmy dokumentalne o historii kina amerykańskiego prezentują wizjonerów i outsiderów – postaci, bez których film jako sztuka byłby znacznie uboższy. Sięgając do źródeł własnej pasji, Philippe
opowiada o władcach wyobraźni: Alfredzie Hitchcocku
, Davidzie Lynchu
, Williamie Friedkinie
i Kim Novak
, dzięki czemu film ma szansę żyć o wiele dłużej niż jego czas projekcji.
Podczas 16. American Film Festival
zaprezentujemy wybrane dokumenty o kinie w reżyserii Philippe'a
, który – jak pisze Piotr Czerkawski – łączy w sobie charyzmę, dociekliwość i pokorę, które czynią z niego idealnego badacza tajemnic najważniejszych dzieł popkultury
. W programie znalazły się "78/52
", "Na wiarę
". "Egzorcysta Williama Friedkina
" (Leap of Faith: William Friedkin on the Exorcist), "Lynch z krainy Oz
" (Lynch/Oz) oraz "Zawrót głowy Kim Novak
" (Kim Novak’s Vertigo). Alexandre O. Philippe
będzie gościem festiwalu.
Indie Star Award to nagroda honorowa dla niezależnego uznanego twórcy lub twórczyni, której laureatami byli między innymi: Todd Solondz
, Jerry Schatzberg
, Whit Stillman
, David Gordon Green
, Christine Vachon
, Rosanna Arquette
, Mark Webber
, John Waters
, Nina Menkes
, Adele Romanski
, Alex Ross Perry
i Jesse Eisenberg
.
Na 16. TAURON American Film Festival
zapraszamy od 6 do 11 listopada 2025, tradycyjnie do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty. Już jutro – w samo południe – ruszy sprzedaż biletów na seanse i dostępów do filmów online.