Susan Seidelman i Alexandre O. Philippe laureatami Indie Star Awards

Wyznaczają własne ścieżki zamiast kroczyć drogą mainstreamu. Konsekwentnie przełamują bariery – tematyczne, stylistyczne, branżowe. Rozszerzają pola możliwości, wzbogacają filmowy krajobraz – zawsze będąc jednocześnie w zgodzie ze sobą. Indie Star Awards przyznajemy właśnie takim osobowościom – twórcom i twórczyniom, którzy swoim działaniem zmieniają oblicze kina niezależnego. Podczas 16. TAURON American Film Festival (6-11 listopada we Wrocławiu) nagrodę otrzymają Susan Seidelman i Alexandre O. Philippe.

Susan Seidelman to jedna z nielicznych reżyserek, która począwszy od lat 80. z powodzeniem pracowała w zdominowanym przez mężczyzn środowisku, zawsze dbając o to, by kobieca perspektywa nie zostawała pominięta. "Smithereens" rozwinął przed amerykańskimi filmowcami niezależnymi canneńskie czerwone dywany (debiut Seidelman był pierwsza produkcją indie biorącą udział w konkursie głównym), "Rozpaczliwie poszukując Susan" otworzył gatunek buddy movie na kobiece bohaterki, a "Seks w wielkim mieście" wpuścił na salony wyemancypowane kobiety.



Przyznanej nagrodzie towarzyszy przegląd twórczości Seidelman, na którą składają się wybrane filmy pełno- i krótkometrażowe, jak również wyreżyserowane przez nią odcinki wyżej wspomnianego, legendarnego serialu. Zarówno retrospektywą, jak i nagrodą chcemy rzucić światło na jedną z tych reżyserek, które miały odwagę rozpierać się łokciami, stawiać stopę w progu zamykanych przed nimi drzwi, roztrzaskiwać szklane sufity. Seidelman dołączy do widzów i widzek 16. TAURON American Film Festival we Wrocławiu, weźmie udział w spotkaniach i udzieli masterclassu. Mecenaską tegorocznej nagrody ISA dla Susan Seidelman jest Ewa Voelkel, właścicielka i CEO Concordia Design oraz fundatorka Fundacji Voelkel.

Okazji, by porozmawiać z Susan Seidelman będzie więcej – tych z Was, które i którzy nie będą mogli dołączyć do nas we Wrocławiu, zapraszamy na pokazy "Rozpaczliwie poszukując Susan" z udziałem reżyserki do Krakowa i Warszawy. Kultową komedię, dzięki współpracy z partnerem retrospektywy, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, zobaczymy 5 listopada o 18:00 w Kinie Iluzjon (spotkanie z twórczynią poprowadzi Patrycja Mucha), zaś w Krakowie ugościmy Susan 12 listopada o 18:00 w Kinie Pod Baranami (spotkanie poprowadzi Anita Piotrowska).

Alexandre O. Philippe, laureat drugiej Indie Star Award, to stały bywalec American Film Festival i wyborny dostawca kinofilskiej przyjemności. Jego filmy dokumentalne o historii kina amerykańskiego prezentują wizjonerów i outsiderów – postaci, bez których film jako sztuka byłby znacznie uboższy. Sięgając do źródeł własnej pasji, Philippe opowiada o władcach wyobraźni: Alfredzie Hitchcocku, Davidzie Lynchu, Williamie Friedkinie i Kim Novak, dzięki czemu film ma szansę żyć o wiele dłużej niż jego czas projekcji.

Podczas 16. American Film Festival zaprezentujemy wybrane dokumenty o kinie w reżyserii Philippe'a, który – jak pisze Piotr Czerkawski – łączy w sobie charyzmę, dociekliwość i pokorę, które czynią z niego idealnego badacza tajemnic najważniejszych dzieł popkultury. W programie znalazły się "78/52", "Na wiarę". "Egzorcysta Williama Friedkina" (Leap of Faith: William Friedkin on the Exorcist), "Lynch z krainy Oz" (Lynch/Oz) oraz "Zawrót głowy Kim Novak" (Kim Novak’s Vertigo). Alexandre O. Philippe będzie gościem festiwalu.

Indie Star Award to nagroda honorowa dla niezależnego uznanego twórcy lub twórczyni, której laureatami byli między innymi: Todd Solondz, Jerry Schatzberg, Whit Stillman, David Gordon Green, Christine Vachon, Rosanna Arquette, Mark Webber, John Waters, Nina Menkes, Adele Romanski, Alex Ross Perry i Jesse Eisenberg.

Na 16. TAURON American Film Festival zapraszamy od 6 do 11 listopada 2025, tradycyjnie do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty. Już jutro – w samo południe – ruszy sprzedaż biletów na seanse i dostępów do filmów online.

