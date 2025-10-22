BREAKING NEWS: Mieszkańcy Derry zaniepokojeni tajemniczymi zjawiskami. Czerwony balon nad miastem

"Za balonem ciągnie się jakaś gęsta, przepełniona strachem atmosfera. Nawet, jak teraz o tym mówię, to czuję ciarki na plecach” – relacjonuje jedna z kobiet, a w jej głosie wyczuwa się napięcie. Sytuację potęgują doniesienia o dziwnej postaci czającej się w zaułkach – mieszkańcy donoszą, że widzieli w ciemności nienaturalnie szeroki uśmiech i oczy, które "świecą jak szkło w mroku". Policja milczy, a lokalne władze ograniczają się do lakonicznego komunikatu: "Zalecamy zachować spokój".Nie wszyscy jednak bagatelizują te tajemnicze incydenty. Starsi mieszkańcy pamiętają, co się wydarzyło przed laty, chociaż dziś nikt nie chce, o tym mówić. "To się już kiedyś działo" – szepcze jeden z seniorów. Według niego, Derry ma "mroczną stronę, której nie da się przykryć świeżą farbą ani zapachem muffinów". Wspomina o dzieciach, które znikały bez śladu, o balonach unoszących się nad kanałami i o śmiechu, który niósł się po ulicach. Wtedy nikt nie wierzył, że to może być coś więcej niż zbiorowa histeria. Teraz to już nie jest takie pewne.Dziś rano nad rzeką odnaleziono kolejny czerwony balon. W środku znajdowała się karteczka z napisem: "Witajcie w Derry". Mieszkańcy modlą się, by to wszystko okazało się tylko niewinnym żartem. Bo jeśli historia ma się powtórzyć – to nie balon jest tym, czego powinni się obawiać.c.d.n