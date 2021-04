21. MFF Nowe Horyzonty w wersji hybrydowej

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośniczek i miłośników kina planujących spędzić lato z festiwalem Nowe Horyzonty. Tegoroczna odsłona wydarzenia zostanie przeprowadzona hybrydowo: między 12 a 22 sierpnia spotkamy się we Wrocławiu na pokazach stacjonarnych, natomiast od 12 do 29 sierpnia – o tydzień dłużej – zapraszamy na seanse nowohoryzontowych filmów online.

Nowości w programie: prezentowana w Cannes "Żarliwość" oraz szalony przebój z Sundance – "Strawberry Mansion"

Pokazy stacjonarne, pokazy online – jak odnaleźć się na hybrydowym festiwalu?

W tym roku do obiektów festiwalowych powraca Teatr Muzyczny Capitol – jeden z najbardziej prestiżowych adresów na kulturalnej mapie Polski. W Capitolu będzie można zobaczyć m.in. największe filmowe hity prezentowane w ramach sekcji Pokazy Galowe, sponsorowanej przez firmę OPPO. Na seanse zapraszamy również do miejsca będącego sercem festiwalu – Kina Nowe Horyzonty oraz wieloletniego partnera NH – Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Zwiększenie liczby obiektów festiwalowych wpłynie znacząco na poprawienie komfortu i bezpieczeństwa (m.in. zachowanie dystansu, odpowiedni układ siatki projekcji).W programie festiwalu – i na kinowych ekranach, i w części online'owej – znajdą się dwa wyjątkowe tytuły: pokazywana w sekcji Mistrzowie " Żarliwość Kôjiego Fukady oraz film najlepiej oddający ducha sekcji Nocne Szaleństwo – " Strawberry Mansion Żarliwość ", film Fukady , który znalazł się w oficjalnej selekcji MFF w Cannes 2020 , to opowieść o znudzonym japońskim salarymanie, który nawet równoległe biurowe romanse traktuje jako część zawodowej rutyny. Pewnej nocy na przejeździe kolejowym Tsuji uratuje dziewczynę, która odwdzięczy mu się zaproszeniem do świata chaosu, namiętności i grozy. Zrealizowany na podstawie komiksu film czerpie z thrillera i melodramatu, zwodząc, kusząc, obiecując i niepostrzeżenie prowadząc nas do niezapomnianego, spektakularnego finału.Z programu Sundance do nowohoryzontowej sekcji Nocne Szaleństwo wyłowiliśmy znakomity film w reżyserii Alberta Birney'a Kentuckera Audleya , odtwarzającego także główną rolę »kontrolera wspomnień«, który po przedawkowaniu smażonych kurzych skrzydełek trafia do przedziwnej rezydencji uroczej staruszki. " Strawberry Mansion " to truskawkowy odlot w stylu retro science-fiction i jednocześnie idealny przykład produkcji »NoBudge«, filmu indie nadrabiającego skrajnie niski budżet pomysłowością aranżacji i absurdalnym humorem, opatentowanym przez Kentuckera – znanego wrocławskiej publiczności od czasu wizyty na American Film Festival w 2012 roku z " Zabójczego upału " (Sun Don't Shine), a potem z " Króliczka " (Funny Bunny) czy " Sylvii ".Najbardziej opłacalną formę uczestnictwa w festiwalu (dla tych osób, które planują obejrzeć jak najwięcej filmów i mieć możliwość elastycznego rezerwowania seansów) zapewnia festiwalowy karnet. Wszystkie osoby posiadające karnety będą mogły zobaczyć maksymalnie 50 filmów na pokazach stacjonarnych i dodatkowo 5 filmów online. Uwaga: zostały ostatnie sztuki w sprzedaży!Sprzedaż pojedynczych biletów na seanse stacjonarne rozpocznie się 4 sierpnia (przez stronę internetową festiwalu), od 11 sierpnia bilety będzie można nabyć także w kasach Kina Nowe Horyzonty, od 12 sierpnia – w Teatrze Capitol, dzień później w Dolnośląskim Centrum Filmowym.Osoby zainteresowane pokazami online będą mogły wykupić pojedyncze dostępy do poszczególnych filmów lub specjalne pakiety umożliwiające obejrzenie większej liczby tytułów w korzystnej cenie. Sprzedaż pakietów oraz pojedynczych dostępów na pokazy online rozpocznie się 5 sierpnia.Pełny program 21. MFF Nowe Horyzonty zostanie ogłoszony 3 sierpnia.21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 12-22 sierpnia (część stacjonarna) oraz online w dniach 12-29 sierpnia. Więcej szczegółów na nowehoryzonty.pl