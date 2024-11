24. WATCH DOCS: Dziś rusza festiwal. Polecamy, co obejrzeć

24. WATCH DOCS: 10 filmów, które warto obejrzeć

Nieklikalne Unclickable 2024 1h 14m Dokumentalny Grecja USA Cypr Dokumentalny Dzięki temu filmowi poznajemy mechanizmy, pozwalające zgarniać gigantyczne zyski największym przestępczym organizacjom świata. Jego wyjątkowość polega jednak na tym, że Babis Makridis i jego ekipa dokumentują tworzenie własnego systemu, pozwalającego wyłudzać pieniądze od największych graczy cyfrowego świata. Ile realnie można zarobić na tego rodzaju oszustwach? Kto na nich traci? I dlaczego właściwie nikt nie ściga sprawców? Grecki reżyser Babis Makridis (" Litość ") pokazuje w " Nieklikalnych ", jak dokonać w sieci szwindlu i pozostać całkowicie bezkarnym. Akcja jego dokumentu rozgrywa się w świecie witryn internetowych pozbawionych treści oraz dochodowych reklam, których jedynymi odbiorcami są... boty. Jak czytamy w oficjalnym opisie:

Demokrejzi Norwegian Democrazy 2024 1h 26m Dokumentalny Fabien Greenberg Bård Kjøge Rønning Norwegia Dokumentalny Wolność słowa jest w teorii wspaniałą ideą, o którą warto walczy. Czy jednak wolność słowa w praktyce to także rzecz, o którą należy się starać? Co dzieje się ze szczytną ideą, kiedy przestaje być wykorzystywana do szerzenia zrozumienia i staje się narzędziem szerzenia radykalnych haseł? Na te – jakże aktualne – pytania stara się odpowiedzieć norweski dokument " Demokrejzi ". Reżyser przygląda się dwóm osobom stojącym po przeciwnych stronach barykady. Jeden to przywódca antyislamskiego ugrupowania SIAN, drugi aktywista walczący z mową nienawiści. Wolność słowa jest ich polem bitwy.

Wygrać z Amazonem Union 2024 1h 40m Dokumentalny Stephen T. Maing Brett Story USA Dokumentalny Amazon to jeden komercyjnych Tytanów. Dzięki niemu miliony ludzi na całym świecie w ekspresowym tempie otrzymuje nieprzebrane rzesze mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy. Ale za te skuteczność odpowiadają setki osób zatrudnionych w magazynach Amazonu rozsianych na całym świecie. O kulisach pracy w jednym z nich opowiada właśnie " Wygrać z Amazonem ". Reżyser przygląda się próbom zorganizowania związku zawodowego. Film zrobił furorę na licznych festiwalach w tym roku, a na Sundance otrzymał specjalną nagrodę jury.

Antarktyda wzywa Voyage au pôle Sud 2023 1h 23m Dokumentalny Luc Jacquet Francja Dokumentalny Luc Jacquet Wygląda na to, że oczy twórcy nagrodzonego Oscarem dokumentu " Marsz pingwinów " wciąż są zwrócone w kierunku najodleglejszych i najbardziej niedostępnych krańców świata. Luc Jacquet , zaniepokojony tym, jak zmienia się surowy krajobraz Antarktydy, która z powodu globalnego ocieplenia traci swoją lodową pokrywę w zatrważającym tempie. Cierpią na tym nie tylko mieszkające tam zwierzęta, ale i cała planeta. Kiedy pojawia się taka szansa, by wyruszyć do tych miejsc z twórcami filmowymi – nigdy nie odmawiamy. A już szczególnie, że wierzymy w wyjątkową wrażliwość Jacqueta na zachwycające piękno natury. Jego " Antarktyda wzywa " zapowiada się jako przeżycie, które zostanie z nami na długo.

to przede wszystkim palące tematy, dla których filmowa forma jest skutecznym nośnikiem. Nie znaczy to jednak, że festiwal nie oferuje kinowych doznań. W programie znalazło się: od tytułów startujących w konkursieprzez palestyńskiego kandydata do Oscara () po zestaw cenionych dokumentów z Rumunii, wśród których znalazł się filmowy esej o reklamach telewizyjnych uwielbianego w naszym kraju Radu Jude Z programu 24. WATCH DOCS wyłowiliśmy dziesięć interesujących tytułów – potraktujcie to jako podpowiedź i punkt wyjścia do wyznaczania własnych festiwalowych szlaków.