35. WFF: Kolejne tytuły sekcji "Odkrycia"

And Then We Danced reż. Levan Akin

Zęby mleczne / Babyteeth reż. Shannon Murphy

Rozstrojeni / Out of Tune / De frivillige reż. Frederikke Aspöck

Zgodnie z gruzińskim zwyczajem, kiedy mężczyzna tańczy, nie może pokazywać słabości. Historia o odkrywaniu prawdziwej tożsamości i byciu z nią w zgodzie. Film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes w sekcji Quinzaine des Ralisateurs.Weteran z Iraku utknął w meksykańskiej Tijuanie zwanej miastem grzechu. Zgadza się pomóc młodej meksykańskiej kobiecie w poszukiwaniu zaginionego brata. W rolach głównych znany z serialu "Peaky Blinders" Paul Anderson (Nick) i Adriana Paz (Ana).Clara i Alessia uciekają ze szkoły na dzień na plaży. Spotykają tam tajemniczego i uroczego nieznajomego. Cała trójka rozpoczyna niebezpieczną grę pozorów, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Trzymający w napięciu thriller.Intrygująca opowieść o zagubionej duszy uwięzionej w żałobie i tajemniczym współistnieniu z młodszym sobą. Medytacyjne spojrzenie na relacje między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością krzyżujące się między rzeczywistością a światem zmarłych.Tancerz udaje niewidomego, by wziąć udział w telewizyjnym show. Czy w dzisiejszym świecie nadal można zobaczyć prawdę? Film Ignasa Jonynasa nagrodzonego za debiut Specjalną Nagrodą Jury na WFF 2013.Historia romansu między młodym chłopakiem a członkinią społeczności LGBTQ. Wyprodukowany przez Martina Scorsese film o trudnych wyborach, tożsamość i presji społecznej.Czarna komedia o multimilionerze, który trafia za kratki i zrobi wszystko, by wspiąć się najwyżej w hierarchii więziennej. Nawet jeśli szczeble prowadzą przez więzienny chór.10-letni chłopiec zostaje przypadkowo postrzelony na wakacjach. Potrzebny jest jak najszybszy przeszczep wątroby. Wymagane do zabiegu badania ujawniają długo skrywany rodzinny sekret, który odmieni ich życie.Jiho Im "The Wandering Chef" jest kucharzem słynącym z niekonwencjonalnego podejścia do gotowania. Dzięki niemu odkrywamy jedzenie jako świętą praktykę, która może tworzyć wspomnienia na całe życie. Przejmujące spojrzenie na głęboki związek między jedzeniem, rytuałem i pamięcią.Poważnie chora nastolatka zakochuje się w drobnym handlarzu narkotyków. To zmienia ją i jej rodzinę. Jak dobrze jest nie być martwym. Pełen humoru portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób. Film pokazywany w konkursie tegorocznego festiwalu w Wenecji, gdzie okazał się rewelacją!Naiwny licealista, by zarobić na smartfon dla dziewczyny, dołącza do gangu złodziei paliwa. Opowieść o dorastaniu na tle aktualnych problemów z bandami kradnącymi paliwo w Meksyku. Film miał premierę na festiwalu Tribeca.