35. WFF: Filmy otwarcia i zamknięcia oraz konkursowe tytuły

Bosy imperator / The Barefoot Emperor, reż. Jessica Woodworth, Peter Brosens

Thalasso / Talasoterapia, reż. Guillaume Nicloux





Dolina Bogów / Valley of the Gods, reż. Lech Majewski

Proceder, reż. Michał Węgrzyn

JURY KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO

JURY KONKURSU 1-2

Podczas niefortunnego incydentu w Sarajewie król Belgów zostaje postrzelony w ucho. Tymczasem rozpada się Unia Europejska i zaczynają krążyć plotki o wyborze pierwszego cesarza nacjonalistycznej Nowej Europy. Dlaczego ludzie tak łatwo zapominają o lekcjach przeszłości? Satyra polityczna, będąca niekonwencjonalną kontynuacją filmu Gérard Depardieu spotykają się w nadmorskim spa. Panowie próbują przetrwać w reżimie, który tam panuje. Komedia, swoista kontynuacja filmuz 2014 roku.W 2013 roku podczas kinowego seansu o dwóch lesbijkach zaczęli protestować skrajni prawicowcy. Jak zareagowała żandarmeria? Co tam się stało? Czyja wersja zdarzeń jest prawdziwa?Zawieszona między przeszłością a przyszłością Cecilia znajduje się w najmniej pewnym punkcie swojego życia. Przewrotna, trochę zabawna, ale i mroczna opowieść o poszukiwaniu siebie.Legenda Indian Nawaho, historia najbogatszego człowieka dotkniętego tragedią ( John Malkovich ) i copywriter ( Josh Hartnett ) piszący jego biografię. Trzy splatające się wątki tworzą fascynującą, tajemniczą, piękną i osobliwą wizję Ameryki mistrza Lecha Majewskiego Grecka policjantka i syryjski uchodźca spotykają się w obozie na wyspie Lesbos. Kto jest bardziej wolny? Ten, kto ucieka przed wojną, czy ten, kto dorasta w wolnym świecie?Trzech fryzjerów o różnych gustach, każdy z nich zakręcony na punkcie własnych zainteresowań. Czarna komedia z elementami fantasy. Nagroda za najlepszy irański debiut na festiwalu Fajr w Teheranie 2019.Dowódca tureckiej straży przybrzeżnej na emeryturze musi zmierzyć się ze swoimi uprzedzeniami, kiedy jego sąsiadami zostaje para uchodźców.Poruszająca historia rapera Tomasza Chady (1978-2018) - chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. W obsadzie Piotr Witkowski Historia filmu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce podczas rosyjskiej interwencji wojskowej w Gruzji w 2008 roku. Opowieść o człowieku nieświadomym swojej wewnętrznej siły, który stał się bohaterem w całym znaczeniu tego słowa. Gruziński kandydat do Oscara.Czterech młodych pianistów bierze udział we wstępnej turze międzynarodowego konkursu. Każdy z nich ma inną, niepowtarzalną historię. Zacięta rywalizacja inspiruje i zmienia. W jednej z ról Andrzej Chyra.Surrealistyczna opowieść o mającym samobójcze myśli generale, ministrze, który dobrowolnie zamyka się w celi więziennej i emerytach, którzy kradną trumnę ze szczątkami zmarłego prezydenta Chorwacji. W roli obecnego chorwackiego prezydenta Daniel Olbrychski Prawdziwa historia z 2014 roku. Podczas inwazji Rosji na Krym, trałowiec Czerkasy został ostatnią jednostką, która pływała pod ukraińską banderą. Marynarze muszą podjąć decyzję czy bronić się za wszelką cenę i do końca.Atbai potrafi tylko walczyć. Aby odmienić swoje życie, decyduje się wziąć udział w turnieju mieszanych sztuk walki. Nie wie, że zanim turniej się zacznie, jego zwycięzcy będą już wybrani Mistrzowski komediodramat.Dwóch uczęszczających na lekcje poezji mężczyzn dochodzi do wniosku, że jedynym poetyckim działaniem, jakie mogą przeprowadzić w świecie, jest obrabowanie banku. Film nagrodzony za reżyserię na tegorocznym festiwalu w Soczi.Z pozoru zwykła wycieczka na ustronną plażę. Cztery kobiety cieszą się ciepłem słońca i chłodem morza. Jaki sekret kryje się w ich grach?W mroźną zimę 1999 roku na północnej granicy Chin żyje nastoletnia dziewczyna. Nie ma prawa pobytu. Ma też inne zmartwienie. Nie może dogadać się z nową dziewczyną brata. Tymczasem w pobliskim oceanie unosi się martwe ciało.Ekstremalne love story o ludziach uwięzionych na odizolowanej od świata japońskiej wyspie.Cărturan ma 65 lat i prowadzi spokojne życie w górskiej wiosce. Pewnego dnia jego życie wywraca się do góry nogami. Cărturan będzie musiał podjąć niespodziewane kroki.Kiedy żona dowiaduje się, że nigdy nie będzie mogła mieć dzieci, znika z domu. Mąż rozpoczyna poszukiwania. Thriller psychologiczny wykorzystujący niekonwencjonalną, intrygującą strukturę narracyjną.Oparty na prawdziwych wydarzeniach film zgłębia temat alienacji społeczności wielokulturowych w sercu Londynu. Pokazuje absurdy narastające wokół obecnej sytuacji politycznospołecznej, które znajdują urzeczywistnienie w mieszkaniach londyńczyków.Burmistrz małego miasteczka na obrzeżach Moskwy zostaje zastrzelony w swoim biurze. Zabójcą jest gruziński biznesmen i deweloper. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niekończącego się koła napędzanego potęgą pieniądza i obojętnością człowieka.Po śmierci matki do rodzinnej miejscowości w górach wraca Magali. Wraz z dziesięcioletnim synem będzie musiała spełnić rodzinny obowiązek i odprawić rytuał, od którego zależy spokój i przyszłość ich i ich społeczności.Po brutalnym ataku Emma i jej matka wynoszą się ze swojego osiedla. Jadą starym samochodem do miejsca, które wydaje się im bezpieczne. To wiejska okolica w pobliżu ciemnego jeziora i elektrowni atomowej. Mistyczny thriller, z oszałamiającymi walijskimi plenerami, którego narratorką jest pewna stara Japonka.Cztery siostry jadą do miejsca urodzenia, żeby przenieść grób ojca. Inteligentna krytyka współczesnych więzi rodzinnych. Równie zabawna, jak i ironicznie bezwzględna.Kłamstwa nastolatki rujnują życie jej starszej siostry. Kiedy dziewczyny próbują naprawić całą sytuację, dowiadują się nieznanej prawdy o swojej matce. Opowiedziana z czułością historia tych, którzy żyją pozornie niezauważalnie.W Valan – transylwańskim mieście górniczym detektyw powraca do sprawy zaginięcia swojej siostry sprzed 22 lat. Rozwiązanie zagadki może pójść w stronę, której nikt nie przewidywał. Trzymający w napięciu thriller psychologiczny. Nowy, świeży głos węgierskiej kinematografii.Dziadek znajduje torbę z pieniędzmi. Nieświadomy oddaje ją oszustowi. Teraz musi go odnaleźć. Pieśń pochwalna dla ludzkiej uczciwości...Ola ma 17 lat i jest w poprawczaku. Zawzięcie trenuje lekkoatletykę. Wierzy, że jeśli zacznie osiągać sukcesy na zawodach, matka ją w końcu odnajdzie. Opowieść o dorastaniu, osamotnieniu i przemocy w realiach zakładu poprawczego.Historia niezwykłego związku, w którym ważną rolę odgrywa względność czasu i fakt, że wszystko jest powiązane ze wszystkim. Po trosze love story, po trosze dramat kryminalny, który w świeży sposób przedstawia historię stanu zakochania. W intrygujący sposób prowadzi widza przez szereg emocji, przez życie i śmierć oraz początek i koniec.Nauczycielka ukraińskiego z Ługańska zmuszona jest do nauczania rosyjskiego. Poruszająca historia o ludziach, którzy pozostali w okupowanych regionach wbrew ich woli.