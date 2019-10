35. WFF: Polskie filmy w programie

Pan T / Mister T., reż. Marcin Krzyształowicz

Wszystko dla mojej matki / All For My Mother, reż. Małgorzata Imielska

Ondyna / Ondine, reż. Tomasz Śliwiński

11 października rusza 35. Warszawski Festiwal Filmowy. Oto przewodnik po propozycjach polskich, koprodukcjach lub filmach z udziałem polskich aktorów w programie.Legenda Indian Nawaho, historia najbogatszego człowieka dotkniętego tragedią ( John Malkovich ) i copywriter ( Josh Hartnett ) piszący jego biografię. Trzy splatające się wątki tworzą fascynującą, tajemniczą, piękną i osobliwą wizję Ameryki mistrza Lecha Majewskiego Poruszająca historia rapera Tomasza Chady (1978-2018) - chłopak z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. W obsadzie Piotr Witkowski Literat na froncie walki z systemem. Pełna czarnego humoru, seksu i wzruszeń, zaskakująco współczesna historia o Polsce z absurdalnych czasów, w których rzeczy bardzo nieprawdopodobne były całkiem możliwe. Przesycona nostalgią podróż do niezwykłego świata, w którym słynni pisarze i poeci artystycznej bohemy zasiadywali w knajpach i kawiarniach, ukradkiem komentując zło otaczającego ich świata. W roli głównej odmieniony i powracający w wielkim stylu Paweł Wilczak . Pośród doborowej obsady zobaczymy takie gwiazdy jak: Sebastian Stankiewicz Jan Nowicki i wiele innych. Nie zabraknie też aktorskich niespodzianek, w tym brawurowej sceny z udziałem Jacka Fedorowicza Leszka Balcerowicza oraz Michała Urbaniaka , który po mistrzowsku wykonał skomponowany przez siebie utwór jazzowy pt. "Pan T".a także:Czterech młodych pianistów bierze udział we wstępnej turze międzynarodowego konkursu. Każdy z nich ma inną, niepowtarzalną historię. Zacięta rywalizacja inspiruje i zmienia. W jednej z ról Andrzej Chyra Surrealistyczna opowieść o mającym samobójcze myśli generale, ministrze, który dobrowolnie zamyka się w celi więziennej i emerytach, którzy kradną trumnę ze szczątkami zmarłego prezydenta Chorwacji. W roli obecnego chorwackiego prezydenta Daniel Olbrychski Ola ma 17 lat i jest w poprawczaku. Zawzięcie trenuje lekkoatletykę. Wierzy, że jeśli zacznie osiągać sukcesy na zawodach, matka ją w końcu odnajdzie. Opowieść o dorastaniu, osamotnieniu i przemocy w realiach zakładu poprawczego.Pozornie szczęśliwe życie pewnej rodziny ulega zmianie, kiedy matka oświadcza, że jest androidem; Thriller science-fiction z Martą Król , reż. Olga Bieniek , Polska.To nie jest film o historii zespołu. Przyglądamy się bohaterom w taki sposób, by można się do nich zbliżyć. Tak blisko nie był nikt.Co roku kilkanaścioro młodych Japończyków rozpoczyna studia na Wydziale Polonistyki Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych. Jednym z obowiązkowych zadań studentów drugiego roku jest wystawienie sztuki teatralnej w języku polskim.W warszawskiej Grubej Kaśce wodę filtruje osiem małż. Życie milionów ludzi w mieście zależy od nich.Na krańcu miasta możemy dotrzeć do miejsc, w których nie bywamy na co dzień. Na krańcu miasta jest las. Żeby dojść do jego Źródła, trzeba przejść przez najciemniejsze zakamarki.Cezary, który nadal mieszka z matką, zakochuje się w Emilii, wokalistce rockowej. Cezary skrywa także mroczną tajemnicę. Pewnego dnia cała trójka musi stawić czoła mitycznej Ondynie i jej klątwie. W jednej z ról wystąpił Bartosz Bielenia , reż. Iza Plucińska , reż. Helena Oborska , reż. Leszek Mozga , reż. Sara Bustamante-Drozdek , reż. Agata Baumgart , reż. Klaudia Folga , reż. Jan Bujnowski , reż. Mateusz Buława , reż. Piotr Dumała , reż. Emilia Śniegoska , reż. Grzegorz Paprzycki , reż. Jakub Radej , reż. Piotr Milczarek , reż. Zuzanna Grajcewicz , reż. Jolanta Bańkowska , reż. Paweł Dyllus , reż. Tomek Popakul , reż. Marcin Polar , reż. Barbara Rupik