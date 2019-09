35. WFF: Kolejne tytuły sekcji "Pokazy specjalne"

Balon / Balloon / Qi Qiu reż. Tseden Pema

Judy i Punch / Judy and Punch reż. Mirrah Foulkes

Głos / The Voice / Glas reż. Ognjen Sviličić

Dystopijna wizja terenów Donbasu, który po wojnie z Rosją jest jałową pustynią. Były żołnierz, walcząc ze stresem pourazowym, bierze udział w ekshumacjach i szuka sił, by żyć dalej.Miłość, śmierć, reinkarnacja i owce ; wiele, wiele owiec. Spektakularnie piękna, magiczna, pełna ciepłego humoru historia, w której wierzenia buddyjskie zderzają się z rzeczywistością współczesnego społeczeństwa.Don Antonio jest młody i energiczny. W neapolitańskiej dzielnicy Rione Sanit nazywają go Burmistrzem. Ci, którzy są dobrzy, idą do Nieba. Ci, którzy nie, idą do Don Antonio. Dramat kryminalny oparty na sztuce Eduardo De Filippo.Wciągająca historia zdesperowanych młodych ludzi gotowych zrobić wszystko, by odmienić swój los. Film w reżyserii Gaela Garcia Bernala miał premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes.Niezwykle odważna, szczera i tragikomiczna opowieść o tym, jak aktywne umysły, gorące serca i płonące pożądanie negocjują z kaprysami starych, schorowanych ciał. Najnowsze dzieło legendarnego meksykańskiego duetu reżyser — scenarzystka, Arturo Ripstein 15-letni Goran żyje w społeczności, w której wszyscy słyszą Boga, tylko nie on. Czy to możliwe, że nawet jeśli nie wierzysz w Boga, to może ci on pomóc kiedy jesteś w potrzebie?Feministyczna reinterpretacja ikonicznego brytyjskiego przedstawienia lalkowego wystawianego od blisko 400 lat, w którym Punch okłada kijem swoją żonę Judy. Pełna czarnego humoru historia zemsty kobiet, w której Monty Python spotyka Mią Wasikowską w roli głównej.Pozornie idealne życie idealnej żony idealnego męża zmienia się, kiedy po zajściu w ciążę kobieta zaczyna zjadać szklane kulki, pinezki, baterie Nieprzewidywalna mieszanka thrillera i satyry, która stawia pytania dotyczące patriarchalnej kontroli kobiecego ciała. Nagroda dla najlepszej aktorki na tegorocznym Tribeca Film Festival.Dramatyczna historia sześcioletniego żydowskiego chłopca w czasie II wojny światowej, który doświadcza niewyobrażalnego okrucieństwa ze strony mieszkańców anonimowej wsi gdzieś w Europie Wschodniej. Ekranizacja bestsellerowej powieści Jerzego Kosińskiego . W obsadzie m.in. Stellan Skarsgård Piękna i dramatyczna historia miłosna Leonarda Cohena i jego norweskiej muzy Marianne Ihlen rozgrywająca się na greckiej wyspie w latach 60.Trójka przyjaciół z radykalnej prawicowej bojówki na początku lat 70. w Chile popełnia zbrodnię, która zmienia historię kraju. Dziś dwoje z nich, to szanowani obywatele. Trzeci grozi ujawnieniem wspólnej przeszłości. Mroczny thriller polityczny o nienasyconej ambicji i żądzy władzy.Psychologiczny thriller o studencie prawa, który staje się niebezpiecznym ekstremistą. Portret zabójcy politycznego próbującego zabić demokrację oraz spojrzenie na rozdarte społeczeństwa będące na krawędzi wojny domowej.Komediodramat o problemach edukacji i determinizmu społecznego na przykładzie codziennego życia szkoły w Saint Denis, na obrzeżach Paryża.Młoda para zamieszkuje swój pierwszy perfekcyjny dom rodzinny. Osiedle identycznych, pustych domów jest jak labirynt. Nie da się go opuścić. Błyskotliwy, minimalistyczny thriller science fiction z klimatem z. W rolach głównych Imogen Poots