Konkurs Wolny Duch na 35. Warszawskim Festiwalu Filmowym

522 kroki. Tylko na taką odległość oddala się George od swojego mieszkania w Sewilli. Ma agorafobię - boi się otwartych przestrzeni. To jej ukochany kot spowoduje, że dziewczyna wyruszy w prawdziwą podróż. Ciepła komedia drogi. W roli głównej dwukrotna laureatka Goya Award Natalia de Molina.Blanca żali się siostrze, że medytuje już 500 lat i wciąż nie może osiągnąć oświecenia. Animacja zainspirowana ponadtysiącletnią chińską Legendą o Białym Wężu. Hołd złożony klasycznej opowieści w nowoczesnym, porywającym wydaniu.Zwykłe życie 16-latków w białoruskiej szkole. Pewnego dnia wszystko się zmienia. Szokujące wydarzenie sprawia, że na światło dzienne wychodzą obawy, uprzedzenia i nienawiść do tych, którzy nie są tacy jak wszyscy.Pozornie szczęśliwe życie pewnej rodziny ulega zmianie, kiedy matka oświadcza, że jest androidem. Thriller science-fiction z Martą Król, Marietą Żukowską i Januszem Chabiorem.Opowiedziana z uśmiechem historia barmanki i jej gości. Filmowy list miłosny do muzyki i tego jednego baru tuż za rogiem, który wszyscy znają. Tego domu z dala od domu, gdzie możesz być tym, kim jesteś.Młoda para odnoszących w Pekinie zawodowe sukcesy ludzi chce wziąć szybki ślub. Rodzina upiera się przy zorganizowaniu tradycyjnych chińskich zaślubin. Zaczyna się droga przez mękę. Chińska czarna komedia.Wciągająca historia kontraktowej zabójczyni nakręcona klasyczną kamerą 16 mm. W roli głównej filipińska gwiazda filmowa i telewizyjna Jean Garcia.Portret największej społeczności muzułmańskiego punka na świecie. Hybrydowa opowieść łącząca dokument, sztukę wideo i fotografię z baśniowymi tradycjami i współczesną rzeczywistością. Film z niezwykle różnorodną ścieżką dźwiękową: od muzyki punk po tradycyjne indonezyjskie gamelan.Western wywrócony na drugą, nieoczywistą stronę. Siedmiu bohaterów, rower i majaczący w oddali Boski Bar, w którym czeka szczęście, bogactwo, chwała i miłość pięknych kobiet.Miejski lekarz przenosi się na wieś. Tam od pierwszego wejrzenia zakochuje się w kobiecie, której skóra przypomina korę drzewa. To spotkanie odmieni go na zawsze. Mistyczny debiut inspirowany greckimi i bałkańskimi legendami.Szalona, granicząca z absurdem komedia i thriller kryminalny w jednym. Opowieść o rebeliantach, którzy nie chcą dorastać, ale jednocześnie nie są w stanie ruszyć z miejsca. Tytuł filmu nawiązuje do kultowej powieści Stracony weekend Charlesa Jacksona.Pewnego dnia Sędzia podejmuje decyzję o wydaniu długiego wyroku więzienia na oskarżoną kobietę. Jej brat nie zgadza się z surową decyzją... Wypełniony czarnym humorem film drogi. Historia o zbrodni i karze.Dokument o WITCH (We Intend To Cause Havoc/Zamierzamy Spowodować Chaos), najbardziej popularnej grupie lat 70., grającej mieszankę psychodelicznego rocka i afrykańskich rytmów w Zambii oraz o jej charyzmatycznym wokaliście Emanuelu "Jagari" Chanda.Odcięta dłoń ucieka z laboratorium. Ma tylko jeden cel; chce wrócić do reszty ciała. Współczesna, miejska bajka o losie i wytrwałości. Luźna adaptacja powieści Guillaume'a Lauranta, współscenarzysty "Amelii" (2001). Animacja nagrodzona na tegorocznym festiwalu w Cannes.