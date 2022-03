Najlepsze filmy ukraińskiej kinematografii. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Niezwykle interesujące spojrzenie na konflikt rosyjsko-ukraiński. Bohaterami filmu " Do domu " są bowiem krymscy Tatarzy. To kino drogi opowiadające o pogrążonym w żałobie po stracie najstarszego syna mężczyźnie. Wraz z młodszym synem wyrusza w długą drogę z Kijowa do okupowanego przez Rosję Krymu, gdzie chce złożyć ciało zgodnie z tatarską tradycją. " Do domu " to chwytająca za serce opowieść o żałobie i odbudowywaniu relacji rodzinnych. Film był w 2020 roku kandydatem Ukrainy do Oscarów.