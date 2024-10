Adaptacja powieści Colleen Hoover stała się niespodziewanie wielkim hitem kasowym, zarabiając w kinach na całym świecie blisko 350 milionów dolarów przy 25-milionowym budżecie. Film Justina Baldoniego okazał się również spektakularnym ekranowym powrotem Blake Lively , gwiazdy " Plotkary " oraz " 183 metrów strachu ". W It Ends With Us " aktorka wciela się w obarczoną skomplikowaną przeszłością Lily, która zakochuje się do szaleństwa w przystojnym neurochirurgu Ryle'u. Początkowo wybranek jej serca wydaje się księciem z bajki. Wraz z upływem czasu zaczyna jednak odsłaniać drugie mroczne oblicze. Klasyczny hollywoodzki melodramat zamienia się wówczas w przejmującą opowieść o toksycznych relacjach międzyludzkich.