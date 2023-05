5DZIEŃ O reprezentacji i inkluzywności na ekranie

Kronika 5. dnia Mastercard OFF CAMERA



Mastercard OFF CAMERA 03-05-2023 - PLAN NA DZISIAJ



Piąty dzień festiwalu Mastercard OFF Camera pełen kolejnych wydarzeń w Miasteczku Filmowym, któremu nie straszny nawet deszcz. Po warsztatach MakonLine Ubezpieczenia na temat ubezpieczenia produkcji filmowej oraz warsztatach Dobrej Palarni Kawy o rozpoznawaniu dobrej kawy, odbyły się dwa panele z cyklu Storytellers by Storytel. W pierwszym –– Marcin Radomski rozmawiał z odtwórcami głównych ról serialu. Poruszono temat budowania rodzinnych relacji na planie i w serialu oraz o roli ojca i jego archetypie w telewizji.i – mówił Nikodem Rozbicki , odtwórca jednego z tytułowych braci.– dodała Dominika Kachlik , odtwórczyni Zosi –Dwa pierwsze odcinki serialu " Bracia " można było obejrzeć w ramach kina plenerowego pod Galerią Krakowską.Druga rozmowa nosiła tytuł "Inny niż wszyscy" – w niej Natasza Parzymies, Kamila Czaja i Kaja Szafrańska rozmawiały o inkluzywności i reprezentowaniu mniejszości w telewizji. Rozmowę prowadziła Magdalena "tattwa" Stępień.– mówiła Kaja Szafrańska –puentowała Natasza Parzymies.Po rozmowach Storytellers by Storytel odbył się wywiad z cyklu ROCK ON OFF, w którym Maciek Rock rozmawiał z Klaudią Kurak oraz Erykiem Lubosem – aktorami z filmu " Tata " (Konkurs Polskich Filmów Fabularnych o Nagrodę Dominiki Kulczyk i dFlights). A o godz. 19.00 odbył się również seans filmu " Piosenki o miłości ".O 18:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyła się projekcja filmu " Bez znieczulenia " w reżyserii Andrzeja Wajdy , który to film został doceniony w czasie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes Nagrodą Jury Ekumenicznego. Przed seansem odbyła się rozmowa, w której uczestniczyła m.in. Krystyna Zachwatowicz-Wajda.3 maja uczestnicy tegorocznego PRO INDUSTRY będą mogli uczestniczyć: w warsztatach "Komunikacja projektów filmowych", "Case study dyskusje dotyczące procesu produkcji" (m.in. "Apokawixa", "Norwegian Dream, "Chleb i sól, "Silent Twins", "Niebezpieczni dżentelmeni"), a także w spotkaniach stolikowych z producentami.Warsztaty pomogą każdemu smakoszowi w osiągnięciu wymarzonego smaku kawy w swoim domowym zaciszu.Warsztaty adresowane do twórców internetowych, artystów, rękodzielników i osób budujących swoją markę osobistą.Maciek Rock poprowadzi wywiad z Hubertem Miłkowskim – odtwórcą głównej roli w filmie "Norwegian Dream" (Konkurs Polskich Filmów Fabularnych o Nagrodę Dominiki Kulczyk i dFlights) oraz Tomaszem Ziętkiem, aktorem znanym m.in. z "Bożego ciała".Film "Trzy piętra" (reż. Nanni Moretti) to oparty na bestsellerowej powieści izraelskiego pisarza, Eshkola Nevo dramat prosto z festiwalu w Cannes.Paul mieszka w Paryżu, jest DJ-em, a najważniejsza jest dla niego muzyka. Co się stanie, jeśli po latach świat muzyki przestanie go zauważać? Film w reżyserii Mii Hansen-Løve. W obsadzie: Félix De Givry, Pauline Etienne, Vincent Macaigne, Greta Gerwig.Daphne po rozstaniu z chłopakiem, pragnie odpocząć od bycia w związku, jednak po pewnej imprezie zaczyna spotykać się z Jackiem i Frankiem jednocześnie. Film Drake’a Doremusa z Shailene Woodley, Jamiem Dornanem i Sebastianem Stanem.