Nowy "Blade" "ewoluuje". Jedna z gwiazd nie jest już w obsadzie

Trudna droga "Blade'a" na ekrany kinowe

Kiedy Disney ogłosił, że powstanie nowy, wielu fanów Marvela było podekscytowanych. Liczyli, że ta postać, którą w kinach unieśmiertelnił Wesley Snipes , wprowadzi nową jakość w ugrzecznioną formułę MCU.Niestety projekt rodzi się w olbrzymich bólach.miał pierwotnie zostać wyreżyserowany przez Bassama Tariqa . Odpadł jednak, a jego miejsce zajął Yann Demange . Widowisko zdaje się mieć też problemy z zatrzymaniem na dłużej scenarzysty. Jak podawał portal Variety, co najmniej pięciu scenarzystów pracowało na projektem.Te zmiany odbiły się negatywnie na obsadzie. Aaron Pierre miał być jedną z gwiazd produkcji. Choć oficjalnie nie podano, kogo zagra, to była to na tyle istotna postać, że proces castingowy był naprawdę intensywny. Pierre , który ma swoim koncie udział w filmie " Old Shyamalana i serialu DC Krypton ", był bardzo podekscytowany możliwością pracy dla Marvela. Teraz aktor tłumaczy, że film wciąż ewoluuje i grana przez niego postać została zmieniona, więc nie jest już z filmem związany.Aktor jednak będzie kontynuował współpracę z Disneyem. Użyczy głosu Mufasie w prequelu, który szykuje Barry Jenkins