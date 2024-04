LaKeith Stanfield Srebrnym Surferem? Co oznacza jego post?

Czy LaKeith Stanfield sugeruje, że mógł zostać Srebrnym Surferem?

Multiwersum wciąż rozwijane? Multum spekulacji na temat "Fantastycznej Czwórki"

Zwiastun filmu "Księga Clarence'a

Aktor znany z serialu " Atlanta " oraz filmów " Księga Clarence'a " i " Nawiedzony dwór LaKeith Stanfield opublikował na Instagramie ten oto post:Post został już skasowany, ale w sieci nic nie ginie i teraz fani próbują dociec, co aktor miał na myśli. Część sądzi, że Stanfield przyznaje, że ubiegał się o rolę Srebrnego Surfera i jej nie dostał. Zwolennicy spiskowych teorii dziejów sugerują jednak, że być może aktor prowadzi grę z fanami i w rzeczywistości pośrednio dał do zrozumienia, że w filmie wystąpi jako Norrin Radd (który w komiksach był Srebrnym Surferem, a w filmie być może nim nie jest).Oficjalnie wiadomo jedynie tyle, że Julia Garner to Silver Surfer z widowiska. Portal Deadline dodaje jednak, że prawdopodobnie wcieli się w postać(w komiksach ukochana Norrina Radda).To zdaje się wspierać krążącą od jakiegoś czasu teorię, że(czyli głównego uniwersum Marvela).Z kolei Justin Kroll twierdzi, że wbrew wcześniejszym doniesieniom. Główny złoczyńca widowiskapozostaje nieobsadzony i na razie nie prowadzone są w tej sprawie rozmowy z aktorami.Z kolei Daniel Richtman dzieli się informacją, że. Nie określa jednak, ile lat będą mieli Franklin i Valeria.