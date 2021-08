"Call of Duty: Vanguard" - seria wraca do II wojny światowej

8 rzeczy, które musisz wiedzieć o "Call of Duty: Vanguard"

Activision zapowiedziało właśnie nową odsłonę swoje sztandarowej serii zatytułowaną „ Call of Duty: Vanguard ”. Za dewelopment odpowiedzialne jest studio Sledgehammer Games, znów wrócimy do czasów II wojny światowej, a gra zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5 już 5 listopada. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun oraz 8 najważniejszych rzeczy, które musicie wiedzieć o nowej odsłonie serii.1.Powrót do II wojny światowejW grze poznamy nieopowiedziane historie wielonarodowych bohaterów, którzy utworzyli Task Force One, zmieniając oblicze historii i przygotowując scenę dla sił specjalnych, jakie dzisiaj znamy. Gra będzie nas płynnie przerzucać między bohaterami w ramach jednej, wspólnej linii fabularnej. W tej odsłonie weźmiemy udział na przykład w bitwie o Midway.2. Zombie od TreyarchNikt nie zna się tak na trybie Zombie w „Call of Duty”, jak jego twórcy czyli Treyarch. Po raz pierwszy w historii serii będziemy mieli do czynienia z cross-overem, gdzie za kampanię i multiplayer odpowiada Sledgehammer Games, a za tryb Zombie wspomniany Treyarch. Opowiadana w tym trybie historia będzie prequelem dla wydarzeń przedstawionych w „ Call of Duty: Black Ops - Cold War ”.3. Nowy tryb multiplayerW grze zadebiutuje zupełnie nowy tryb rozgrywki sieciowej - Champion Hill. Tryb ten zaoferuje serię pojedynków w stylu turniejowym, w których gracze grają solo (1 na 1) lub w drużynie w duetach (2 na 2) i triach (3 na 3), aby walczyć w finale na arenie składającej się czterech map.4. Dużo map na startW trybie wieloosobowym na start dostępne będzie 20 map, z czego 16 będzie przystosowane do rozgrywki 6 na 6. Kolejne będą dodawane z czasem.5. Ulepszony silnik graficznyGra będzie działała na nowym silniku graficznym, który po raz pierwszy został użyty w " Call of Duty: Modern Warfare ". Sledgehammer wprowadził masę swoich modyfikacji, jak lepsze oświetlenie, efekty cząsteczkowe i niszczenie elementów otoczenia (również w trybie wieloosobowym).6. Integracja z " Call of Duty: Warzone Raven Studios pracuje nad zupełnie nową mapą do " Warzone ", która trafi do gry jeszcze w tym roku. Ma korzystać z tych samych technologii co " Call of Duty: Vanguard ", a dodatkowo w grze pojawią się nowe systemy zabezpieczające przed cheaterami.7. Darmowe treści po premierzeZarówno " Vanguard " jak i " Warzone " dostaną masę darmowej zawartości po premierze. Nowe mapy, tryby, listy odtwarzania, wydarzenia ograniczone czasowo i sezonowe wydarzenia, a także uroczystości społecznościowe zadebiutują w obu tych produkcjach.8. Ulepszona oprawa na PC oraz konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5Choć " Vanguard " jest tytułem międzygeneracyjnym, to kupując grę na nowe konsole będziecie zobaczycie lepsze tekstury, wyższą rozdzielczość i stabilniejszy framerate. Być może na wzór zeszłorocznego " Black Ops - Cold War " pojawi się też tryb 120 Hz.