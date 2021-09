Wszystko, co musicie wiedzieć o becie "Call of Duty: Vanguard"

Kiedy startuje beta?

Premiera nowego " Call of Duty " już 5 listopada tego roku na PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, ale zanim to nastąpi to czekają nas jeszcze beta-testy trybu multiplayer, w których możecie wziąć udział. My już mieliśmy okazję zagrać w betę tydzień temu i najprościej jak tylko da się to ując - jest więcej tego co znacie, tylko w stylistyce II wojny światowej.Testy zostały podzielone na trzy tury:- zagrać będą mogły osoby, które zamówiły przedpremierowo " Call of Duty: Vanguard " na PlayStation 4 i PlayStation 5- zgrać będą mogły osoby, które zamówiły przedpremierowo " Call of Duty: Vanguard " na Xbox One, Xbox Series X|S lub PC (battle.net) oraz wszyscy posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5- beta będzie otwarta dla wszystkich graczy na wszystkich platformachPodczas beta testów będziemy mogli zagrać na trzech mapach: Hotel Royal, Red Star i Gavutu w jednym z czterech trybów: Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed oraz nowym Patrol.Każdy gracz, który zagra w betę i osiągnie w niej 20 poziom dostanie limitowane plany na broń do " Call of Duty: Vanguard " i " Call of Duty: Warzone ".Nowe " Call of Duty " działa na tym samym silniku co dwie poprzednie odsłony, więc nic dziwnego, że bez problemu się we wszystkim szybko odnaleźliśmy. Ogromne wrażenie robi poziom wykonania map, to ile szczegółów udało się w nich twórcom upchnąć oraz oczywiście system zniszczeń. Tak, w nowym " Call of Duty " możemy strzelać przez ściany i obiekty, oczywiście pod warunkiem, że są wykonane z materiału, który da się przestrzelić. Ciekawym dodatkiem jest to, że wybierając tryb rozgrywki możemy zdecydować czy gramy w wersji taktycznej (6 kontra 6 graczy) czy blitz (maksymalnie 20 kontra 20 graczy). W tej drugiej opcji rozgrywka potrafiła być czasami chaotyczna, ale może to też kwestia doboru odpowiedniej mapy. Wracając jednak do początku tego akapitu - to po prostu kolejne "Call of Duty". Zmiany są głównie kosmetyczne, jednak rdzeń rozgrywki jest dokładnie taki jakiego się każdy spodziewa. Jeśli lubicie tę serię i chcecie więcej, ale w innych realiach to wiecie co robić 5 listopada. Warto też samemu sprawdzić betę w odpowiednich terminach.