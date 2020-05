Adam Sandler i LeBron James przygotowują komedię o NBA

W lutym informowaliśmy, że Adam Sandler podpisał z platformą Netflix kontrakt na realizację czterech kolejnych filmów. Właśnie poznaliśmy pierwszy z nich.Film będzie zatytułowany "Hustle", a za kamerą stanie Jeremiah Zagar (" My, zwierzęta "). Scenariusz napisali Taylor Materne Will Fetters . Wśród producentów filmu jest LeBron James Sandler zagra koszykarskiego selekcjonera, który zostaje niesłusznie zwolniony. Mężczyzna odkrywa jednak utalentowanego gracza spoza USA i postanawia sprowadzić go do kraju, by udowodnić, że obaj zasługują na karierę w NBA.Oczywiście ze względu na koronawirusa nie wiadomo, kiedy będą mogły ruszyć zdjęcia.