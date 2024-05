Oficjalnie: "Farciarz Gilmore 2" powstaje

"Farciarz Gilmore 2" - Adam Sandler wraca

Netflix nie podał jednak żadnych szczegółów fabuły. Nie wiemy również, kto stanie za kamerą i kto przygotuje scenariusz. Pewny jest na razie tylko udziała Adama Sandlera to komedia, w której Adam Sandler wciela się w Happy'ego Gilmore'a. Bohater marzył o karierze hokeisty. Niestety nie sprawdził się na lodowisku. Kiedy dom jego babci ma zostać zlicytowany za długi, postanawia spróbować swoich sił jako golfista. Jeśli uda mu się wygrać turniej, zdobędzie pieniądze i uratuje dom.Problem w tym, że Happy nie wie nic o golfie. Na szczęście spotyka byłego mistrza, Chubbsa Petersona. Zostaje on jego trenerem przygotowującym go do walki z dotychczasowym mistrzem Shooterem McGavinem. Ten nie cofnie się przed niczym, byle pozostać na topie.