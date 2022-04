Adam Sandler w nowym filmie twórców "Nieoszlifowanych diamentów"

Adam Sandler i bracia Safdie znowu razem



Zwiastun filmu "Nieoszlifowane diamenty"



3 2 1 0





Zwiastun filmu "Rzut życia"



To już pewne: Adam Sandler ponownie połączy siły z twórcami " Nieoszlifowanych diamentów ". W rozmowie z magazynem "Entertainment Weekly" gwiazdor potwierdził pogłoski, że ma wystąpić w nowym filmie Josha Benny'ego Safdie'ech.- skomplementował reżyserów Sandler Zrealizowane w 2019 roku " Nieoszlifowane diamenty " to dreszczowiec rozgrywający się w nowojorskiej dzielnicy diamentów. Sandler wciela się w Howarda Ratnera, nieodpowiedzialnego jubilera na życiowym zakręcie. Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają bohatera do podjęcia ryzykownej akcji.Film, którego producentem wykonawczym był sam Martin Scorsese , okazał się sukcesem komercyjnym i artystycznym. Za kreację w " Nieoszlifowanych diamentach Sandler zebrał najlepsze recenzje w karierze. Rola Ratnera przyniosła mu m.in. nagrodę Independent Spirit oraz wyróżnienie od National Board of Review.Filmografię Sandlera zamyka komediodramat " Rzut życia ", który w czerwcu zadebiutuje na Netfliksie. Aktor wciela się w pechowego koszykarskiego łowcę talentów, który odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów Zjednoczonych bez zgody drużyny. Pomimo kolejnych przeszkód bohaterowie robią wszystko, aby jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.