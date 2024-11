"Wicked": adres strony z filmami dla dorosłych trafił na opakowania lalek. Mattel przeprasza

Adres strony dla dorosłych na opakowaniach lalek. Mattel przeprasza

Materiały promocyjne. Źródło: Mattel

Firma Mattel we współpracy ze studiem Universal wypuściła serię inspirowanych filmem " Wicked " lalek. Na opakowaniach miał znajdować się adres oficjalnej strony internetowej filmu. Niestety doszło do pomyłki, przez co zabawki promują… wytwórnię filmów porno.W oświadczeniu Mattel czytamy:Wydrukowany na opakowaniach adres prowadzi do strony Wicked Pictures – założonej w 1993 roku niezależnej wytwórni filmów porno, w której karierę zaczynała Jenna Jameson . Była z nią związana także Stormy Daniels , bohaterka skandalu z udziałem prezydenta elekta Donalda Trumpa Pierwsza część musicalu " Wicked " trafi na ekrany polskich kin już 6 grudnia. Film jest alternatywną wersją historii, jaką znamy z " Czarnoksiężnika z Oz ". Poznamy wydarzenia z perspektywy wiedźm zamieszkujących tytułową krainę. Zobaczcie zwiastun: