Aerobik z Piotrem Trojanem zakończony krwawą masakrą

Kilka ciężko rannych osób, dotkliwe obrażenia ciała, oderwane kończyny, zniszczona wykładzina oraz traumatyczne doświadczenia jednego z uczestników – znanego polskiego aktora i reżysera. Tak wygląda bilans najnowszej oficjalnej zapowiedzi festiwalu Splat!FilmFest. Piotr Trojan – laureat Orła oraz nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę w głośnym filmie " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy " – zagrał w najnowszym teledysku zapowiadającym 7. edycję festiwalu Splat!FilmFest. Aktor i reżyser wcielił się w postać początkującego uczestnika zajęć z aerobiku, które nieoczekiwanie przerodziły się w... krwawą masakrę.Zapowiedź tegorocznej edycji festiwalu zatytułowana "Unleash the best" utrzymana jest w konwencji teledysku muzycznego przywodzącego na myśl klip hitu z 2004 roku, przesiąknięta jest jednak klimatem lat 80. – na ekranie króluje mocny makijaż, stroje w krzykliwych kolorach oraz bardzo krótkie spodenki. Fani kina gatunkowego odnajdą tu nawiązania do niekonwencjonalnych połączeń charakterystycznych dla twórczości studia TROMA, grozy Lovecrafta, klimatu ery VHS-ów oraz klasyki kina grozy, gdzie głównym daniem są duże ilości sztucznej krwi. Zwariowana produkcja stanowi świetny przedsmak tego, co czeka widzów w programie Splat!FilmFest.Obok Piotra Trojana na ekranie w jednej z głównych ról pojawiła się Dominika Sakowicz , aktorka znana z udziału w czarnej komedii " Wszyscy moi przyjaciele nie żyją ". Za scenariusz i reżyserię najnowszej festiwalowej zapowiedzi odpowiada Mateusz Motyka – twórca etiudy "Supermarket" w filmie " Kraj ".Podczas trwania tegorocznej edycji widzowie będą mogli zobaczyć m.in. reżyserski debiut Piotra Trojana , czyli krótkometrażowy dramat " Synthol ", będący zaskakującą i poruszającą opowieścią o młodym kulturyście próbującym podążać za marzeniami.Splat!FilmFest - międzynarodowy festiwal nowego kina gatunkowego, horroru i fantastyki w tym roku odbywa się hybrydowo: w Kinie CSK w Lublinie (17-21 listopada), w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (24-28 listopada), w Kinie Muranów (1-5 grudnia) i online (6-19 grudnia).Szczegóły dotyczące 7. edycji Splat!FilmFest znajdują się na oficjalnej stronie imprezy www.splatfilmfest.com