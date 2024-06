Julianne Moore gwiazdą nowego serialu Studiocanal. Za kamerą twórcy "Kocha, lubi, szanuje"

O czym opowiada dokument „Zaginione dzieło Leonarda da Vinci"?

Film opowiada o losach „Zbawiciela świata”, najdroższego obrazu w historii, który uznano za dawno zaginione arcydzieło Leonarda da Vinci i sprzedano za 450 milionów dolarów. Po zakupieniu go w szemranym domu aukcyjnym w Nowym Orleanie, nowi właściciele odkrywają pod tandetną renowacją mistrzowską technikę malowania, a los „Zbawiciela świata” dyktowany jest nienasyconym dążeniem do rozgłosu, pieniędzy i władzy. Jednak wraz ze wzrostem wartości dzieła pojawiają się wątpliwości co do jego autentyczności. Czy ten kosztujący wiele milionów dolarów obraz faktycznie jest autorstwa Leonarda, czy pewne kręgi zwyczajnie chcą, by tak uważano?Pomiędzy renowacją a sprzedażą obrazu doszło do wielu tajemniczych zwrotów akcji i kontrowersji. Świat sztuki podzielił się na zachwyconych odkryciem Modestini kuratorów oraz grupy ekspertów podważających jej odkrycie, podejrzewających, że jest to być może największe oszustwo w historii rynku dzieł sztuki. Zarzuty dotyczyły zbyt mocnej ingerencji Modestini w zdezelowane płótno i nadpisanie teorii o autorstwie wielkiego mistrza.Serial produkcji Studiocanal przełoży tę niesamowitą historię na grunt fabularny. Poza Julianne Moore , w produkcję zaangażowany jest John Requa oraz Glenn Ficarra , odpowiedzialni między innymi za „ Focus ” czy „ I love you Phillip Morris ”. Ostatnimi czasy duet reżyserów od kina odwrócił się w stronę seriali - wspólnie wyreżyserowali odcinki „ Tacy jesteśmy ”, „ WeCrashed: Upadek start-upu ” czy „ Rabbit Hole ”.Dla pary reżyserów będzie to kolejna okazja do współpracy z amerykańską aktorką. 13 lat temu duet stanął za kamerą „ Kocha, lubi, szanuje ”, gdzie Julianne Moore zagrała jedną z głównych ról. Od tego czasu aktorka zdążyła otrzymać dwa Złote Globy, a także swojego pierwszego Oscara za przejmującą rolę pierwszoplanową w „ Motyl Still Alice ”.