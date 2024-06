Warner pomoże Apple'owi zarobić miliard dolarów

Brad Pitt będzie się ścigał w Formule 1 na wielkich ekranach. Kiedy premiera?

to historia emerytowanego kierowcy wyścigowego. Bohater powraca na tor, aby stać się mentorem dla młodszego kolegi po fachu ( Damson Idris ) i ostatni raz zawalczyć o sławę oraz chwałę.Głównego bohatera gra Brad Pitt . W obsadzie są też: Kerry Condon Samson Kayo . Za kamerą stanął Joseph Kosinski , reżyser " Top Gun: Maverick ".Apple wydał na produkcję " Apex . Film od samego początku miał zagwarantowaną dystrybucję kinową. Twórcy otrzymali obietnicę, że film będzie obecny w kinach co najmniej 30 dni.Apple już wcześniej porozumiał się z siecią IMAX i zapewnił filmowi obecność na największych ekranach.Wcześniej Apple współpracował z Paramountem i Sony przy dystrybucji swoich prestiżowych produkcji. Na jakich warunkach włączy się w dystrybucję " Apex " Warner Bros., tego nie podano do publicznej wiadomości.