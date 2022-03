Alec Baldwin wraca do grania w filmach. I to w dwóch na raz

Tragiczny wypadek na palenie zdjęciowym filmu "Rust". Śmierć Halyny Hutchinson

Pięć miesięcy po tragicznym zdarzeniu na planie zdjęciowym do filmu "Rust" Alec Baldwin wrócił do zawodu. Gwiazdor poleciał ze swoim bratem Williamem Baldwinem do Włoch, gdzie obaj mają wziąć udział w kręceniu dwóch aktorskich animacji świątecznych. Mają to być "Kid Santa" oraz "Billie’s Magic World". Alec Baldwin ma użyczyć postaciom zarówno swojego ciała, jak i głosu.Przypomnijmy: do tragedii na planie "Rust" doszło 21 października. Podczas kręcenia jednej ze scen Alec Baldwin – gwiazda oraz producent filmu – wystrzelił z broni będącej rekwizytem na planie. Aktor był przekonany, iż broń jest nienaładowana. Taką informację otrzymał od Dave'a Hallsa, który chwilę wcześniej przekazał mu rekwizyt. Na skutek wystrzału śmierć poniosła autorka zdjęć Halyna Hutchins , zaś reżyser Joel Souza został ranny.Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, tragedii najpewniej dałoby się uniknąć, gdyby producenci przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Podobno na kilka godzin przed wypadkiem część ekipy "Rust" opuściła plan zdjęciowy, protestując w ten sposób przeciwko skandalicznym warunkom pracy oraz niedostatecznym wynagrodzeniom.Pełniąca funkcję tzw. opiekunki scenariusza Mamie Mitchell pozywa producentów filmu – w tym Aleca Baldwina – oraz pracującego przy produkcji eksperta od broni palnej. Twierdzi ona, że strzał, jaki padł z pistoletu Baldwina , nie znajdował się nawet w scenariuszu., czytamy w pozwie Mitchell., zarzuca Mitchell w pozwie.Mitchell dodaje w pozwie, że przed wypadkiem na planie kilkukrotnie dochodziło do niekontrolowanych wystrzałów: m.in. jedna z rekwizytorek przypadkowo postrzeliła się w stopę. Baldwin odniósł się do wydarzeń na planie zdjęciowym "Rust" kilka dni później, zamieszczając wpis na Twitterze.- napisał aktor -O obu filmach na razie nie wiadomo wiele ponad to, że mają to być świąteczne opowieści łączące animację z grą aktorską. Autorem obu jest Francesco Cinquemani , z którym Baldwin pracował wcześniej przy filmie sci-fi pt. " Andron ".Poniżej możecie zobaczyć zwiastun.