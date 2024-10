Reżyser "Ja, robot" Alex Proyas kontra Elon Musk. Plagiat czy żart?

Alex Proyas prosi Elona Muska o zwrot projektów

W sieci zawrzała dyskusja, czy kelnerzy byli w pełni autonomiczni czy sterowani zdalnie. Alex Proyas opublikował w – przypomnijmy, należącym do Muska - serwisie X szereg kadrów z " Ja, robot " i zestawił je ze zdjęciami z wydarzenia firmy Tesla, wskazując na uderzające podobieństwo., skomentował zaczepnie Proyas Wpis reżysera spotkał się z szeregiem komentarzy i krytyką ze strony obrońców Muska . Niektórzy wskazywali, że projekty Tesli są zainspirowane tekstami science-fiction wcześniejszymi niż " Ja, robot " z 2004 roku – między innymi filmem " Metropolis Fritza Langa z 1927 roku. Ktoś przywołał projekt futurystycznego pociągu z lat 30., który wydaje się być punktem odniesienia zarówno dla filmu Proyasa , jak i prototypów Muska Proyas odniósł się do tych komentarzy w kolejnym poście:W 2035 roku roboty stały się integralną częścią codziennego życia wszystkich ludzi. Kiedy ginie genialny naukowiec pracujący w wielkiej korporacji U.S. Robotics, chicagowski detektyw Del Spooner ( Will Smith ) podejmuje śledztwo. Z pomocą doktor Susan Calvin ( Bridget Moynahan ) - specjalistki od psychologii robotów, detektyw odkrywa, że odpowiedzialnym za śmierć naukowca może być właśnie robot. Im bardziej Spooner zbliża się do prawdy, tym bardziej jego życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Czas ucieka, a zagrożenie staje się coraz większe... zagrożenie dla egzystencji całego rodzaju ludzkiego.