Amanda Seyfried zobaczy i usłyszy przerażające rzeczy?

Getty Images © Steven Ferdman



) prowadzi negocjacje w sprawie występu w. To najnowsza filmowa produkcja Netfliksa.Film jest adaptacją słynnej książkiautorstwa Elizabeth Brundage. Opowiada historię małżeństwa, które przeprowadza się do małego miasteczka i zajmuje dom, którego poprzedni właściciele zostali zamordowani. Wkrótce z kolejnych szaf zaczynają wypadać kolejne trupy, a mroczna przeszłość mieściny chwyta bohaterów w swoje szpony.Film reżyserują twórcy Shari Springer Berman . To oni są również autorami scenariusza. Zdjęcia w Hudson Valley ruszają w przyszłym miesiącu.