Miles Morales powrócił. Zobaczcie krótkometrażową animację "The Spider Within"

O czym opowiada "The Spider Within: A Spider-Verse Story"?

Zobacz "The Spider Within: A Spider-Verse Story"

Organizacja zajmuje się propagowaniem zdrowia psychicznego i pomocą ludziom dotkniętym kryzysem emocjonalnym.Film ma stanowić część programu szkolnego "The Hero Within". Program ma zachęcać uczniów do opowiadania swoich doświadczeń z problemami ze zdrowiem psychicznym poprzez interaktywne działania, jak na przykład tworzenie storyboardów. Miles przeżywa coraz większy stres związany z utrzymaniem równowagi pomiędzy życie rodzinnym, relacjami z przyjaciółmi a obowiązkami superbohatera. Presja w końcu staje się zbyt duża, co prowadzi do doświadczeń rodem z horroru. Bohater orientuje się, że czasem łatwiej jest walczyć z zagrażającymi światu potworami niż poprosić o pomoc, kiedy desperacko się jej potrzebuje.Film jest dostępny w całości na YouTubie