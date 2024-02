"Spider-Man 4". Czy Peter Parker i Miles Morales połączą siły?

Miles Morales w MCU?

Zwiastun filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu"

Otóż Richtman twierdzi, że nowy plan na widowiskozakłada pojawienie się w nim. Byłby to debiut postaci w MCU (chyba że Marvel i Sony się nie dogadają co do statusu filmu). Miles Morales póki co funkcjonuje wyłącznie w komiksowym uniwersum Sony. I to w jego animowanej wersji. Postać debiutowała w filmie. W ubiegłym roku kasowym sukcesem okazała się kontynuacjaW przygotowaniu jest jeszcze jeden film animowany -Obraz miał pierwotnie trafić do kin w tym roku. W związku z opóźnieniem dwójki oraz przez ubiegłoroczne strajki film wciąż nie jest gotowy. Sony na razie nie podaje, kiedy możemy się go spodziewać. Tom Holland od paru lat deklaruje, że chętnie zagrałby w filmie o Peterze spotykającym Milesa . Czy jego życzenie zostanie spełnione?