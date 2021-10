Ankieta: Wybierz ulubionego aktora lub aktorkę z filmu "Diuna"

Już dziś premiera jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów tej jesieni – na ekrany kin Cinema City wchodzi " Diuna Denisa Villeneuve'a . Poruszającą opowieść science fiction z Rebeccą Ferguson Jasonem Momoa w rolach głównych polscy widzowie będą mogli zobaczyć także w formatach IMAX 2D i 3D oraz 4DX.Z tej okazji, wraz z Cinema City, zapraszamy do głosowania na Waszego ulubionego aktora lub aktorkę z filmu " Diuna "!Ankietę znajdziecie TUTAJ Diuna " opowiada historię opartą na bestsellerowej powieści Franka Herberta, której akcja toczy się w bardzo odległej przyszłości. Pustynna planeta Arrakis, zwana także Diuną, jest jedynym miejscem we wszechświecie, skąd wydobywa się melanż - cenną substancję, która nie tylko przedłuża życie, ale również pozwala na podróże międzygwiezdne i zaglądanie w przyszłość. Kto włada Diuną, włada całym wszechświatem. Z rozkazu imperatora Shaddama IV planeta zostaje oddana w lenno szlachetnemu rodowi Atrydów, na czele którego stoją książę Leto Atryda, lady Jessika oraz ich syn, Paul. Wrogowie Atrydów, ród Harkonnenów, nie zamierzają jednak oddać planety bez walki. Rozpoczyna się bezwzględny pojedynek. Mimo iż akcja filmu toczy się w odległej przyszłości w przestrzeni kosmicznej, wciąż najważniejszy jest w niej ludzki umysł i siła charakteru. Denis Villeneuve , uznany reżyser między innymi takich tytułów jak " Blade Runner 2049 " czy " Nowy początek ", pracując nad ekranizacją powieści "Diuna" Franka Herberta wykorzystał technologię kamer IMAX, aby oddać w pełni piękno fantastycznego świata przyszłości. Sam mówi, że film wymyślono, zaprojektowano z myślą o IMAX. Oglądanie tego tytułu na wielkim ekranie to niemal fizyczne przeżycie. Stworzyliśmy film tak, by widz mógł jak najbardziej się w nim zanurzyć, a dla mnie duży ekran jest częścią filmowego języka. Science fiction jest dla Villeneuve'a gatunkiem szczególnie bliskim, zależało mu więc na doskonałym przeniesieniu legendarnej powieści na kinowy ekran. Wrażenia z filmu " Diuna " potęguje muzyka skomponowana przez Hansa Zimmera , która w tym filmie nie jest tłem, a jednym z pełnoprawnych bohaterów opowieści.Widzowie Cinema City będą mogli zdecydować, w jaki sposób zobaczą film – pokazywany będzie zarówno w IMAX 3D, jak i na specjalną prośbę fanów Diuny, w IMAX 2D. Dla miłośników dodatkowych wrażeń dostępne będą seanse w 4DX – salach z ruchomymi fotelami i zaawansowanymi rozwiązaniami środowiskowymi (wiatr, woda, zapach).