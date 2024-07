Diabeł znów ubierze się u Prady

Co wiemy o kontynuacji filmu "Diabeł ubiera się u Prady"?

Oryginał był ekranizacją powieści Lauren Weisberger Andy Sachs jest błyskotliwą absolwentką dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała.Gwiazdami oryginały były: Emily Blunt . Przy 35-milionowym budżecie "Diabeł ubiera się u Prady" zarobił na całym świecie ponad 200 milionów dolarów.Kontynuacja jest na bardzo wczesnym etapie. Projekt formalnie nie dostał zielonego światła. Na razie. Jeśli jej scenariusz przypadnie Disneyowi do gustu, wtedy projekt będzie dalej rozwijany.Z sequelem filmunie jest aktualnie związana żadna z gwiazd oryginału. Dla niektórych z nich informacja, że projekt jest w planach, będzie wielkim zaskoczeniem. Niedawno Anne Hathaway pytana o szanse na sequel twierdziła, że nie sądzi, by film kiedykolwiek powstał.