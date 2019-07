Anthony Hopkins i Jonathan Pryce w nowej produkcji Netflix

Netflix ogłasza nową produkcję. Wzobaczymy Anthony'ego Hopkinsa w roli papieża Benedykta oraz Jonathana Pryce'a jako kardynała Bergoglio.Tym razem nominowani do Oscarów reżyser Fernando Meirelles i scenarzysta Anthony McCarten przeniosą na ekran opowieść odsłaniającą kulisy najbardziej dramatycznego dojścia do władzy ostatnich dwóch tysięcy lat. W 2012 roku kardynał Bergoglio ( Jonathan Pryce ), głęboko zawiedziony kierunkiem, w którym zmierza Kościół Katolicki, prosi papieża Benedykta ( Anthony Hopkins ), aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami kościoła. Na tle toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem i poczucia winy z przebaczeniem, te dwie skrajnie różniące się postacie będą musiały stawić czoła przeszłości i znaleźć wspólny język. To wszystko, aby zapewnić przetrwanie kościoła i nie stracić zaufania milionów wyznawców.