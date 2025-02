Nie tylko "Młody papież". Wybieramy najlepsze filmy i seriale rozgrywające się w Watykanie

Ranking tytułów na temat papiestwa byłby niekompletny bez międzynarodowej produkcji " Karol - człowiek, który został papieżem ". Dwuczęściowy film telewizyjny opowiada o życiu Karola Wojtyły od dzieciństwa do momentu wyboru na papieża, a następnie od objęcia urzędu do śmierci. Produkcja trzyma się faktów i z kronikarską dokładnością przedstawia etapy z życiorysu przyszłego Jana Pawła II. Nadaje mu także cech zwykłego człowieka – idealisty walczącego o swoje przekonania. Pomimo trudnego w odbiorze dubbingu filmowych bohaterów film to nadal źródło wiedzy na temat historii jedynego papieża pochodzącego z Polski. W roli głównej Piotr Adamczyk