Anthony Mackie na plakacie filmu "Strefa" od producentów "Cichego miejsca"

Zwiastun filmu "Strefa"

Czy troje śmiałków dokona niemożliwego, wkraczając do świata, który już dawno przestał być własnością ludzi? Odpowiedź przyniesie– nowy film producentów hitów " Ciche miejsce " i " Pierwsza noc oczyszczenia ".Po zmasowanej inwazji nieznanego gatunku istot, niedobitki ludzkości znajdują schronienie w górskich enklawach, gdzie nie sięga moc potworów. W jednej z nich, położonej w skalistym paśmie Kolorado, Will Bridger mierzy się z widmami przeszłości i postępującą chorobą syna – Huntera. Kiedy brak lekarstw i nagły wypadek narażają chłopca na śmiertelne niebezpieczeństwo, Bridger, stawiając czoła najgorszym koszmarom, wyrusza do miasta leżącego daleko poza "bezpieczną strefą". W przeprawie przez terytorium bestii, towarzyszą mu Nina i Katie – dwie wrogie sobie kobiety, połączone wspólnym celem. Czy ryzykując wszystko, trójka śmiałków znajdzie ratunek, zanim będzie za późno?