Arnold Schwarzenegger o "Terminatorze": skończyłem z tym. A co z "Conanem" i "Bliźniakami?

Arnold Schwarzenegger o kontynuacjach swoich hitów



Arnold Schwarzenegger i jego najlepsze one-linery



3 2 1 0





spotyka się aktualnie z dziennikarzami, aby promować serial " Fubar ", który 25 maja zadebiutuje na Netfliksie. W obszernym wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" gwiazdor odpowiedział również na pytania dotyczące potencjalnych kontynuacji takich klasykóworazJeśli chodzi o dalsze przygody bojowego cyborga T-800 Schwarzenegger nie pozostawia żadnych wątpliwości: jego przygoda z cyklem dobiegła końca.deklaruje aktor -(" Ocalenie ")(" Genisys ")(" Mroczne przeznaczenie ")Wszystko wskazuje na to, że nie doczekamy się także zapowiadanej od dawna kontynuacji komedii " Bliźniacy " z 1988 roku. Winę za to ponosi - zdaniem Schwarzeneggera Jason Reitman , syn reżysera i producenta oryginału Ivana Reitmana - przyznał z rozżaleniem aktor. Dodał jednak, że aktualnie pracuje z DeVito nad nowym filmem.A co z Conanem Barbarzyńcą - mówi Schwarzenegger