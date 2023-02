Oskarżała Marilyna Mansona, teraz odwołuje zarzuty

Smithline była przymuszona do oskarżeń?

Getty Images © Theo Wargo

Evan Rachel Wood odpiera zarzuty

i w maju 2021 roku pojawiła się na okładce magazynu "People" z nagłówkiem "przetrwałam potwora". Teraz, była partnerka Mansona , która również oskarżyła go o przemoc.. Smithline twierdzi teraz, że jej oświadczenia w temacie Mansona "zawierały nieprawdziwe stwierdzenia, w tym te dotyczące przemocy i niekonsensualnej seksualnej aktywności". Dementuje również, jakoby Manson wyciął na jej ciele swoje inicjały (w sesji fotograficznej dla magazynu "People" prezentowała rzekome dowody w postaci blizn).i inne osoby, w tym partnerkę Wood, Illmę Gore. Oprócz mówienia publicznie o przemocy ze strony Mansona Smithline złożyła pozew, w którym oskarżyła go o seksualną przemoc. W styczniu pozew został odrzucony po tym, jak prawnik Smithline wycofał się z prowadzenia sprawy na skutek "załamania relacji z klientką".Smithline mówi, że kiedy po raz pierwszy rozmawiała z Wood w 2020 roku, zaprzeczyła, jakoby miała być ofiarą przemocy.Smithline twierdzi, że ostatecznie została przekonana do wysunięcia swoich zarzutów po wielokrotnym wysłuchaniu oskarżeń Wood Esme Bianco . De facto, przyznaje teraz. Wood była bohaterką dokumentalnego miniserialu " Jak feniks ", w którym opowiadała o swoich doświadczeniach ofiary przemocy domowej. Zobaczcie jego zwiastun:, twierdzą przedstawiciele aktorki.. Prawnicy Wood twierdzą też, że nie ma żadnych dowodów na to, że aktorka zmuszała kogokolwiek do fałszywych oskarżeń.Głos w sprawie zabrał również Jay Ellwanger, były prawnik Smithline, któremu ta zarzuca złożenie pozwu bez konsultacji z nią i przymuszanie do fałszywych zeznań. Ellwanger nie przyznaje się do zarzutów i zarzuca swojej byłej klientce kłamstwo. Manson tymczasem pozywa Wood i Gore o zniesławienie, zarzucając im, że złośliwie zablokowały mu karierę fałszywymi zarzutami przemocy. Muzyk oskarża je również o rekrutowanie innych kobiet do wygłaszania fałszywych oskarżeń pod jego adresem.