Evan Rachel Wood: nie manipulowałam kobietami, które oskarżyły Marilyna Mansona

Ashley Morgan Smithline vs Marilyn Manson



Getty Images © Theo Wargo



Evan Rachel Wood vs Marilyn Manson



Zwiastun dokumentu "Jak feniks"



3 2 1 0





Pora na kolejny odcinek prawno-medialnej batalii między Brianem Warnerem (znanym lepiej jako Marilyn Manson ) a Evan Rachel Wood Przypomnijmy: w maju 2021 roku Smithline pojawiła się na okładce "People" z nagłówkiem "przetrwałam potwora". W opublikowanym przez magazyn artykule kobieta zarzuciła Mansonowi , że związał ją i zgwałcił, gdy spała, pił jej krew, a także wyciął swoje inicjały na jej udzie. Smithline złożyła także w sądzie pozew, w którym oskarżyła Mansona o seksualną przemoc. W styczniu tego roku pozew został odrzucony po tym, jak prawnik Smithline wycofał się z prowadzenia sprawy na skutek "załamania relacji z klientką".W ubiegłym miesiącu nastąpił niespodziewany zwrot akcji: Smithline złożyła w sądzie trzystronicową deklarację, w której wycofała się ze swoich oskarżeń.Smithline twierdzi, że kiedy po raz pierwszy rozmawiała z Wood w 2020 roku, zaprzeczyła, jakoby miała być ofiarą przemocy. Zdaniem kobiety Wood wmówiła jej, że wyparła swoje wspomnienia.Będąca niegdyś narzeczoną Mansona aktorka odpiera te zarzuty.- deklaruje Wood W marcu ubiegłego roku Marilyn Manson złożył w sądzie pozew przeciwko Evan Rachel Wood . Muzyk oskarżył aktorkę o to, że w filmie dokumentalnym " Jak feniks " przedstawiła go jako seksualnego drapieżnika odpowiedzialnego za napaści na kilka kobiet. Manson uważa, iż padł ofiarą spisku, który jego ekspartnerka uknuła, aby posunąć do przodu swoją karierę. Wood oraz Gore miały namawiać rzekome ofiary Mansona do stawiania mu nieprawdziwych zarzutów. Partnerki przekazały ponoć kobietom listę 21 sfabrykowanych oskarżeń przeciwko autorowi płyty "Antichrist Superstar". Wszystko po to, by - jak twierdzi Manson - ich zeznania były zgodne i tworzyły wrażenie, iż artysta wypracował modus operandi. Wszystkie oskarżycielki miały więc powtarzać, że ​​zostały zgwałcone, odurzone narkotykami, a także zamknięte w pokoju, z którego nie mogły wyjść.Najbliższe przesłuchanie w tej sprawie ma odbyć się 11 kwietnia. Prawnicy Mansona starają się, aby Smithline mogła zeznawać jako świadek oskarżenia.Pamiętajmy, że choć Smithline wycofała oskarżenie przeciwko Mansonowi , muzyk i tak stanie przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. W poniedziałek w Sądzie Najwyższym w Nowym Jorku został złożony kolejny pozew. Powódka, która na razie nie chce ujawnić swojej tożsamości, zarzuca artyście napaść i wykorzystywanie seksualne. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ