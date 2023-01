Marilyn Manson jednak zasiądzie na ławie oskarżonych. Jest nowy pozew przeciw muzykowi

O co oskarżany jest Marilyn Manson?

Kilka dni temu informowaliśmy, że Esmé Bianco , aktorka znana z " Gry o tron ", poszła na ugodę z Marilynem Mansonem (wł. Brianem Warnerem), którego oskarżyła o gwałt i przemoc fizyczną. Jeśli kontrowersyjny muzyk odetchnął z ulgą, to nie na długo. W poniedziałek w Sądzie Najwyższym w Nowym Jorku został złożony kolejny pozew przeciw niemu.W złożonym w poniedziałek pozwie oskarżony został nie tylko Marilyn Manson , ale także stojące za nim wytwórnie Interscope Music Publishing i Nothing Records. Ich właściciele mieli zdawać sobie sprawę z niewłaściwego zachowania swojego podopiecznego, a mimo to nie podjęli żadnych środków, aby na niego wpłynąć.– napisano w pozwie.Personalia powódki nie zostały ujawnione. Poznała ona Mansona podczas jednego z jego koncertów. Miała wówczas 16 lat i wraz z grupą innych dziewczyn została zaproszona przez muzyka do autobusu, którym zespół jeździł w trasy. W pozwie opisana jest napaść i gwałt. Całej sytuacji miał się przyglądać jeden z członków grupy. Powódka wspomina, że czuła nie tylko fizyczny ból, ale była też "przestraszona, zdenerwowana, upokorzona i zdezorientowana". Po wszystkim Manson miał śmiać się z powódki i w wulgarny sposób wyprosić ją z autobusu. Zagroził też, że jeśli komukolwiek powie, co się stało, zabije ją i jej rodzinę.Przeżycia te doprowadziły powódkę do spróbowania narkotyków, co zapoczątkowało długotrwałe uzależnienie. Manson kontaktował się z nią m.in. za pomocą chatu internetowego, nagabując, by wysłała pornograficzne zdjęcia przedstawiające ją i jej przyjaciółki do fanklubu Satan's Bakesale. Pod naciskami Mansona powódka zdecydowała się iść na jeszcze jeden koncert zespołu, tym razem w Nowym Orleanie. Po występie Manson ponownie zaprosił ją do autobusu. Choć tym razem zachowywał się w milszy sposób, komplementując ją i wykazując zainteresowanie rysunkami i fotografiami, które ze sobą przyniosła, spotkanie ponownie zakończyło się napaścią seksualną. Świadkiem sytuacji miała być osoba z obsługi technicznej zatrudniona przez muzyka.W wieku 19 lat powódka zmagała się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Zainteresowanie muzyka dało jej poczucie, że jest wyjątkowa i została "wybrana", przez co pozwoliła się wciągnąć w jego mroczny świat. Według pozwu Manson miał dostarczać jej narkotyki, a także napastować i wykorzystywać seksualnie. Jego celem miało być sprawowanie kontroli nad powódką, by osiągnąć satysfakcję seksualną.Powódka domaga się nie tylko odszkodowania, ale też objęcia oskarżonych zakazem "niezgodnych z prawem praktyk biznesowych, m.in. narażania nieletnich i wrażliwych dorosłych na napaści seksualne i wykorzystywanie".Howard King, adwokat Marilyna Mansona , w oficjalnym oświadczeniu powiedział: